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한지민, 가죽 재킷에 뿔테 안경…청순 벗은 근황

입력 :2026-03-18 17:14:36
수정 :2026-03-18 17:14:36
사진=한지민 인스타그램 캡처
사진=한지민 인스타그램 캡처


배우 한지민이 평소 청순한 이미지와 상반되는 시크한 패션을 선보였다.

한지민은 지난 17일 자신의 인스타그램에 최근의 일상을 담은 사진 여러 장을 게시하며 근황을 전했다.

공개된 사진 속에서 가장 눈길을 끄는 것은 한지민의 스타일 변신이다. 그는 캐주얼한 가죽 재킷에 뿔테안경을 완벽하게 소화하며 평소의 청순한 이미지를 벗은 모습이다.

한편 한지민은 지난달 28일 첫 방송을 시작한 JTBC 토일드라마 ‘미혼남녀의 효율적 만남’에 출연 중이다. 이 작품은 현대 사회의 결혼과 연애를 현실적으로 그려내며 시청자들의 공감을 얻고 있다.

그는 1998년 CF로 연예계에 발을 들인 뒤 2003년 드라마 ‘올인’으로 연기 활동을 시작했다. 2024년에는 밴드 ‘잔나비’의 보컬 최정훈과 열애 사실을 인정하며 연예계 대표 연상연하 커플로 등극했다.

강경민 기자
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