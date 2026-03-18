기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“유아차 끄는 김민희”…홍상수와 공항서 포착 “귀여운 아들”

입력 :2026-03-18 17:30:58
수정 :2026-03-18 17:30:58
홍상수·김민희.<br>뉴시스
홍상수·김민희.
뉴시스


홍상수 감독과 배우 김민희가 아들과 함께 공항에서 포착됐다.

최근 온라인 커뮤니티 게시판에는 홍 감독·김민희와 두 사람 사이의 아들이 인천공항에 있는 사진과 목격담이 올라왔다.

김민희는 모자를 쓰고 큼지막한 가방을 멘 채 아들이 탄 유아차를 끌고 있었다. 홍 감독은 옆에 함께 있었다.

이들은 마스크를 쓰지 않고 주변 시선을 의식하지 않은 채 자연스럽게 이동한 것으로 알려졌다.

게시자는 “아기가 정말 귀여웠고 금방 크는 것 같더라”며 “보모 혹은 매니저로 보이는 이가 동행했다”고 당시 상황을 설명했다.

그는 또 두 사람을 알아본 한국인들로 인해 공항이 술렁거렸다며, 김민희가 여전히 평범하면서도 예쁜 모습이었다고 적기도 했다.

배우 김민희와 홍상수 감독이 하남시 미사호수 공원에서 아들과 함께 산책하는 모습이 포착됐다. 온라인 커뮤니티
배우 김민희와 홍상수 감독이 하남시 미사호수 공원에서 아들과 함께 산책하는 모습이 포착됐다. 온라인 커뮤니티


이에 앞서 지난해 4월 온라인을 통해 김민희와 홍 감독이 하남시 미사호수 공원에서 아들과 함께 산책하는 모습이 공개되기도 했다.

한편 김민희는 지난 2015년 영화 ‘지금은 맞고 그때는 틀리다’ 출연을 계기로 홍 감독과 인연을 맺었다.

2017년 연인 사이이자 불륜 관계임을 인정한 뒤 오랜 기간 만남을 이어오고 있다.

지난해 4월에는 아들을 출산했다.

홍 감독에게는 법적인 아내와 그 사이에서 낳은 딸 한 명이 있다. 그는 지난 2016년 11월 아내 A씨를 상대로 이혼 청구 소송을 제기했지만, 서울가정법원은 지난 2019년 기각 결정을 내렸고 홍 감독은 판결에 항소하지 않았다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
홍상수 감독과 김민희가 연인 관계를 공식 인정한 연도는?
인기기사
‘오스카’ 스타들의 레드카펫 드레스 열전
‘케데헌’, 아카데미 2관왕 등극
‘여성 암’ 자선행사 참석한 할리우드 스타들
“아침밥 안 차려줘서”…16살 연하 아내와 이혼 발표한 배우

“아침밥 안 차려줘서”…16살 연하 아내와 이혼 발표한 배우
“××, 화장실서 빨리 나와” 재촉에 격분…친동생 살해한 40대男

“××, 화장실서 빨리 나와” 재촉에 격분…친동생 살해한 40대男
앞이 주택가인데…‘김태희♥’ 비 “속옷까지 다 벗었다” 충격 고백

앞이 주택가인데…‘김태희♥’ 비 “속옷까지 다 벗었다” 충격 고백
“역시 이효리” 건강미 넘치는 요가 화보 공개

“역시 이효리” 건강미 넘치는 요가 화보 공개
6년간 숨긴 ‘3살 딸’ 죽음…초등학교엔 남친 조카 데려갔다

6년간 숨긴 ‘3살 딸’ 죽음…초등학교엔 남친 조카 데려갔다
“애 낳는 소리 시끄러워” 소송 건 男…분만실 결국 문 닫았다 ‘독일 발칵’

“애 낳는 소리 시끄러워” 소송 건 男…분만실 결국 문 닫았다 ‘독일 발칵’
일하다 화장실 가자…“똥이야 오줌이야” 시간까지 적으라 강요

일하다 화장실 가자…“똥이야 오줌이야” 시간까지 적으라 강요
“한국男-일본女 사랑에 빠졌다” 국제결혼 늘어난 한국

“한국男-일본女 사랑에 빠졌다” 국제결혼 늘어난 한국
아들딸 차별 이렇게까지?…“치매 간병은 딸 몫, 100억 아파트는 아들 몫”

아들딸 차별 이렇게까지?…“치매 간병은 딸 몫, 100억 아파트는 아들 몫”
인기 클릭
Weekly Best

  1. 제니, 깜짝 결혼 소식 “행복하게 살겠다”…웨딩 사진 공개

    제니, 깜짝 결혼 소식 “행복하게 살겠다”…웨딩 사진 공개

  2. ‘지연과 이혼’ 황재균 “월 6000만원” 제안에…‘합숙맞선’까지

    ‘지연과 이혼’ 황재균 “월 6000만원” 제안에…‘합숙맞선’까지

  3. ‘63세’ 김장훈 “날 거지로 알지만 집 월세만 무려…” 반전, 얼마길래?

    ‘63세’ 김장훈 “날 거지로 알지만 집 월세만 무려…” 반전, 얼마길래?

  4. ‘연매출 30억’ 양준혁 근황 “남의 매장서 설거지” 포착

    ‘연매출 30억’ 양준혁 근황 “남의 매장서 설거지” 포착

  5. ‘80세’ 선우용여 “스킨십 없이 임신 2번…남편과 뽀뽀도 안 해봐” 충격

    ‘80세’ 선우용여 “스킨십 없이 임신 2번…남편과 뽀뽀도 안 해봐” 충격
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘오스카’ 스타들의 레드카펫 드레스 열전

‘오스카’ 스타들의 레드카펫 드레스 열전

넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 ‘케데헌’)가 미국 아카데미(오스카) 2관왕에 오르며 시상식의 또 하나의 주인공이 됐다
‘여성 암’ 자선행사 참석한 할리우드 스타들

‘여성 암’ 자선행사 참석한 할리우드 스타들

할리우드 스타들이 11일(현지시간) 미국 캘리포니아주 베벌리힐스의 베벌리 윌셔 호텔에서 열린 ‘언포게터블 이브닝(An Unforgett