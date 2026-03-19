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장항준 “내 깜냥으로 점점 버거워져”…‘왕사남’ 흥행 심정

입력 :2026-03-19 14:10:24
수정 :2026-03-19 14:10:24
사진=MBC ‘손석희의 질문들4’ 캡처
사진=MBC ‘손석희의 질문들4’ 캡처


장항준 감독이 역대급 흥행 기록 앞에서 느끼는 의외의 중압감을 털어놨다.

장 감독은 지난 18일 방송된 MBC 교양 프로그램 ‘손석희의 질문들4’에 배우 유해진과 함께 출연해 영화 ‘왕과 사는 남자’의 흥행 소감과 뒷이야기를 전했다. 이날 진행을 맡은 손석희는 1400만 돌파가 확실시되는 상황을 언급하며 장 감독의 심경을 물었다.

이에 장 감독은 고개를 가로저으며 “140만명도 겨우 상상하는 판인데 1400만은 쉽지 않다”고 말했다. 그는 현재 자신의 영화가 역대 박스오피스 순위권에 진입했음을 설명하며 “현재 스코어는 역대 한국 영화 5위고 외화를 합쳐도 7위다. 1500만이 넘으면 우리나라 영화 중에 3위가 된다”고 구체적인 수치를 읊었다. 이에 손석희는 “그걸 다 계산하고 계시느냐”고 물어 웃음을 자아냈다.

이날 장 감독은 영화의 흥행에서 느끼는 심리적 부담감에 대해서도 언급했다.

그는 수많은 흥행작을 경험한 배우 유해진이 보여주는 자중하는 태도를 보며 많은 것을 느끼고 있다고 전했다. 그러면서 “나는 슬슬 유해진씨가 말한 게 어떤 의미인지 알겠더라”며 “점점 더 버거워진다, 내 깜냥으로는”이라고 덧붙여 눈길을 끌었다.

사진=MBC ‘손석희의 질문들4’ 캡처
사진=MBC ‘손석희의 질문들4’ 캡처


손석희가 언행에 대한 강박이 생기지 않느냐고 묻자 장 감독은 “무척 그렇다. 요즘에는 이분(유해진)도 관리 감독을 하지만 김은희 작가(아내)도 ‘어디 가서 말조심하고. 오빠 행동 하나하나도 사람들이 보고 있다’고 한다”고 답했다. 이어 “저쪽에서는 투자 배급사에서 감시자들이 다섯 분이 와 계신다. 많은 지인이 이런 때일수록 ‘말조심하라’ 이런 얘기들을 한다”고 전했다.

‘왕과 사는 남자’는 영화진흥위원회 18일 집계 기준 누적 관객 수 1384만 6263명을 기록했다. 이는 외화 ‘겨울왕국 2’를 제치고 역대 박스오피스 통합 6위에 해당하는 대기록이다. 이제 그의 앞에는 1위 ‘명량’(1761만명), 2위 ‘극한직업’(1626만명), 3위 ‘신과함께-죄와 벌’(1441만명), 4위 ‘국제시장’(1425만명), 5위 ‘어벤져스: 엔드게임’(1393만명) 단 5편만이 남아 있다.

강경민 기자
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