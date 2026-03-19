기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘리틀싸이’ 언제 이렇게 컸지?…황민우, ‘무명전설’ 본선 진출

입력 :2026-03-19 16:15:10
수정 :2026-03-19 16:15:10
사진=MBN ‘무명전설-트롯 사내들의 서열전쟁’ 캡처
사진=MBN ‘무명전설-트롯 사내들의 서열전쟁’ 캡처


전 세계를 강타했던 싸이의 ‘강남스타일’ 뮤직비디오 속 꼬마 춤꾼이 트로트 가수로 변신한 근황을 전했다.

이른바 ‘리틀 싸이’로 불리며 전 국민적 사랑을 받았던 황민우가 이제 어엿한 트로트 가수로 성장해 무대를 압도하고 있다. 황민우는 18일 방송된 MBN의 초대형 트로트 오디션 프로그램 ‘무명전설-트롯 사내들의 서열전쟁’에서 노련한 가창력과 퍼포먼스를 선보이며 본선 진출을 확정했다.

이날 방송은 본선 1차 1라운드인 ‘무명 VS 유명 팀 데스매치’로 꾸며졌다. ‘무명 하루’ 팀에 편성된 황민우는 경연 전부터 팀의 막내급으로서 활기찬 에너지를 불어넣으며 승리를 자신했다.

그는 팀원들과의 전략 회의 도중 “우리가 솔직히 상대 팀보다 젊지 않냐. 대놓고 젊음을 노리는 것”이라며 패기 넘치는 출사표를 던졌다.

무대에 오른 황민우는 독보적인 존재감을 드러냈다. 그는 ‘연하의 남자’를 선곡해 초반부에는 특유의 밝고 귀여운 매력을 발산하며 기선을 제압했다. 하지만 무대 중반, 분위기는 순식간에 반전됐다. 그는 착용하고 있던 허리띠를 활용한 도발적인 안무를 선보여 현장의 분위기를 끌어올렸다.

사진=MBN ‘무명전설-트롯 사내들의 서열전쟁’ 캡처
사진=MBN ‘무명전설-트롯 사내들의 서열전쟁’ 캡처


이어 곡의 절정 부분에서 “나랑 같이 쉘 위 댄스?”라는 재치 있는 대사를 던지며 무대 매너를 과시했다. 노래와 춤, 연기적 요소가 결합된 완성도 높은 무대는 ‘무명 하루’ 팀을 승리로 이끄는 결정적 역할을 했다.

승리가 확정된 순간 황민우는 팀원들과 뜨겁게 포옹하며 본선 진출의 기쁨을 만끽했다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
황민우가 본선 진출을 확정한 방송 프로그램은?
인기기사
‘자체발광’ 아이브 이서
‘오스카’ 스타들의 레드카펫 드레스 열전
‘케데헌’, 아카데미 2관왕 등극
아이브 이서, 귀티가 줄줄
손인사하는 아이브 이서
이서, 봄이 왔어요
르세라핌 홍은채, 자체발광 입장
르세라핌 홍은채, 귀여운 미모
홍은채, 귀여운 고양이
신지, 결혼식 한 달 앞두고…“안 했으면 좋겠다” 고백

신지, 결혼식 한 달 앞두고…“안 했으면 좋겠다” 고백
“이렇게까지 벗을 필요가…” 톱여배우 광고에 日네티즌 와글와글

“이렇게까지 벗을 필요가…” 톱여배우 광고에 日네티즌 와글와글
유부남 김원훈, 엄지윤과 결혼 발표…“4월 1일 새 출발” 반전

유부남 김원훈, 엄지윤과 결혼 발표…“4월 1일 새 출발” 반전
“유아차 끄는 김민희”…홍상수와 공항서 포착 “귀여운 아들”

“유아차 끄는 김민희”…홍상수와 공항서 포착 “귀여운 아들”
‘애마부인’ 안소영, 67세 근황…“300억 청담동 건물주와 동거”

‘애마부인’ 안소영, 67세 근황…“300억 청담동 건물주와 동거”
울산 빌라서 일가족 5명 숨진 채 발견…‘미성년 자녀 4명’ 포함

울산 빌라서 일가족 5명 숨진 채 발견…‘미성년 자녀 4명’ 포함
“150억 내놔”…40년 전 집 나간 母, 동생 죽자 나타나 “내가 상속자”

“150억 내놔”…40년 전 집 나간 母, 동생 죽자 나타나 “내가 상속자”
“웃음치료사” 방송인 출신 전 서울시의원, ‘수십억 빌린 뒤 잠적’ 의혹…수사 착수

“웃음치료사” 방송인 출신 전 서울시의원, ‘수십억 빌린 뒤 잠적’ 의혹…수사 착수
“캐리어 끌고 태연하게 버스 타”…CCTV에 찍힌 ‘기장 살해’ 50대 도주 모습

“캐리어 끌고 태연하게 버스 타”…CCTV에 찍힌 ‘기장 살해’ 50대 도주 모습
인기 클릭
Weekly Best

  1. 제니, 깜짝 결혼 소식 “행복하게 살겠다”…웨딩 사진 공개

    제니, 깜짝 결혼 소식 “행복하게 살겠다”…웨딩 사진 공개

  2. ‘지연과 이혼’ 황재균 “월 6000만원” 제안에…‘합숙맞선’까지

    ‘지연과 이혼’ 황재균 “월 6000만원” 제안에…‘합숙맞선’까지

  3. ‘63세’ 김장훈 “날 거지로 알지만 집 월세만 무려…” 반전, 얼마길래?

    ‘63세’ 김장훈 “날 거지로 알지만 집 월세만 무려…” 반전, 얼마길래?

  4. 남편 사이비 교주설에…최여진 입장 밝혔다

    남편 사이비 교주설에…최여진 입장 밝혔다

  5. ‘연매출 30억’ 양준혁 근황 “남의 매장서 설거지” 포착

    ‘연매출 30억’ 양준혁 근황 “남의 매장서 설거지” 포착
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘오스카’ 스타들의 레드카펫 드레스 열전

‘오스카’ 스타들의 레드카펫 드레스 열전

넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 ‘케데헌’)가 미국 아카데미(오스카) 2관왕에 오르며 시상식의 또 하나의 주인공이 됐다
‘여성 암’ 자선행사 참석한 할리우드 스타들

‘여성 암’ 자선행사 참석한 할리우드 스타들

할리우드 스타들이 11일(현지시간) 미국 캘리포니아주 베벌리힐스의 베벌리 윌셔 호텔에서 열린 ‘언포게터블 이브닝(An Unforgett