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‘성난사람들2’ 윤여정 “남편역 송강호 내가 설득”…출연 거절했던 이유

입력 :2026-03-19 16:59:05
수정 :2026-03-19 16:59:05
사진=유튜브 ‘보그 코리아’ 캡처
사진=유튜브 ‘보그 코리아’ 캡처


배우 윤여정이 송강호의 ‘성난 사람들’ 시즌2 출연 결정 비화를 전했다.

넷플릭스 시리즈 ‘성난 사람들(BEEF)’ 시즌2에 출연하는 윤여정은 18일 유튜브 채널 ‘보그 코리아’의 브이로그 영상에 출연해 캐스팅 뒷이야기를 들려줬다.

이번 시즌2는 전작의 성공을 뛰어넘는 압도적인 스케일과 캐스팅을 자랑한다. 윤여정은 이번 작품에서 특권층 컨트리클럽의 주인이자 한국인 억만장자인 ‘박 회장’ 역을 맡았다. 그와 부부로 호흡을 맞추는 인물은 바로 대한민국 대표 배우 송강호다. 송강호는 박 회장의 두 번째 남편인 ‘김 박사’ 역으로 첫 해외 시리즈 진출에 나선다.

윤여정은 당초 출연을 망설였던 송강호를 직접 설득했다고 밝혔다. 그는 “내가 송강호씨를 꼬셨다. ‘대본을 읽어보니 저와 잘 맞지 않는 것 같다’고 했다더라”고 전했다. 이어 “그래서 내가 직접 전화를 걸었다. ‘송강호씨가 못할 연기가 어디 있느냐. 안 맞는 것도 맞게 하면 되지’라고 설득했다”고 밝혔다.

결국 윤여정의 설득에 송강호가 출연 결정을 내리며 한국 영화계를 대표하는 두 배우의 만남이 성사됐다. 윤여정은 이에 대해 “하게 돼서 너무 고맙다”며 동료 배우로서 감사를 표했다.

사진=유튜브 ‘보그 코리아’ 캡처
사진=유튜브 ‘보그 코리아’ 캡처


사진=유튜브 ‘보그 코리아’ 캡처
사진=유튜브 ‘보그 코리아’ 캡처


윤여정은 “대사 중에 ‘인간은 사랑이라는 것을 할 수 없는 존재다. 사실 우리는 본능적으로 타인을 사랑할 수 없다’라는 문장이 있는데, 너무 잘 쓴 대사라고 생각했다”며 “감독이 책을 많이 읽고 공부를 많이 한 사람 같았다”고 극찬했다.

그는 “감독이 완벽주의자다. 대본이 자꾸 늦게 나오고 대사가 계속 바뀌었다”며 “그래서 내가 ‘영어 대사는 바꾸지 마라. 한국 대사는 괜찮다’고 했다”는 유머러스한 에피소드를 덧붙였다.

‘성난 사람들’ 시즌2는 컨트리클럽을 배경으로 한 젊은 커플이 상사와 그의 아내 사이의 충격적인 다툼을 목격하며 벌어지는 치열한 수싸움을 그린다. 오스카 아이삭과 캐리 멀리건, 찰스 멜턴과 케일리 스페이니 등 할리우드 톱스타들이 대거 합류한 가운데, 윤여정과 송강호의 존재감이 이번 시즌에 대한 기대감을 높이고 있다.

넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘성난 사람들(BEEF) 시즌2’는 4월 16일 전 세계 동시 공개될 예정이다.

강경민 기자
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