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윤은혜, 알록달록 사랑스러운 ‘봄 패션’

입력 :2026-03-19 17:26:42
수정 :2026-03-19 17:26:42
사진=윤은혜 인스타그램 캡처
사진=윤은혜 인스타그램 캡처


걸그룹 ‘베이비복스’ 출신 가수 겸 배우 윤은혜가 사랑스러운 봄 패션을 선보였다.

윤은혜는 19일 인스타그램에 “날아라 병아리, 이번 주 드디어 시작이네요~기대기대”라는 글과 함께 근황이 담긴 사진 여러 장을 게재했다.

공개된 사진 속 윤은혜는 블랙 미니스커트에 레드 컬러 상의에 화사한 노란색 니트를 겹쳐 화사한 봄 패션을 완성했다. 봄기운이 물씬 풍기는 스타일링을 선보인 그는 카메라를 향해 수줍은 미소를 짓고 있다.

사진=윤은혜 인스타그램 캡처
사진=윤은혜 인스타그램 캡처


한편 윤은혜는 1999년 그룹 ‘베이비복스’로 데뷔했다. 팀 활동 중단 후에는 배우로 활동하며 드라마 ‘궁’, ‘커피프린스 1호점’ 등을 통해 큰 사랑을 받았다.

강경민 기자
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