윤은혜, 알록달록 사랑스러운 ‘봄 패션’

“포기하지 않았다” 진태현♥박시은, 임신 관련 입장 나왔다

배우 진태현이 아내 박시은과의 2세 계획에 대한 생각을 밝혔다. 진태현은 18일 자신의 인스타그램에 “아직도 많은 팬분들이 2세를 포기하지 말라며 DM(다이렉트 메시지)으로 좋은 병원과 시술 방법을 알려주신다”며 “저희는 포기한 것이 아니라 두 사람의 사랑을 위해 내려놓은 것”이라고 말했다. 그는 “의학의 힘을 빌리고자 했다면 오래전에 시도했을 것”이라며 “자녀보다 아내를 더 사랑하기에 앞으로도 아내를 육체적으로나 정신적으로 힘들게 할 생각은 전혀 없다”고 했다. 그러면서 “그러니 이제 사랑의 DM은 그만 보내달라”고 당부했다. …