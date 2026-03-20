“진짜 성시경 맞아?”…44㎏ 감량설 부른 확 달라진 얼굴

에스콰이어 성시경 화보

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Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 성시경이 체중 감량을 결심한 주된 이유는? 화장품 브랜드 모델 발탁 화보 촬영 제의

가수 성시경이 슬림해진 모습으로 화보를 통해 근황을 전했다.19일 매거진 ‘에스콰이어’는 성시경의 화보를 공개했다. 성시경이 화보 촬영에 나선 것은 6년 만이다.공개된 사진 속 성시경은 이전보다 한층 날렵해진 얼굴선과 또렷해진 이목구비로 눈길을 끌었다. 안경과 셔츠, 타이를 매치한 스타일링으로 차분하면서도 세련된 분위기를 연출했다.이번 변화는 최근 화장품 브랜드 모델로 발탁되며 시작된 것으로 알려졌다. 성시경은 한 달 동안 식단 관리를 이어가며 체중 감량에 집중한 것으로 전해졌다.성시경은 자신의 유튜브 채널에서 “화장품 모델인데 뚱뚱한 모습일 수는 없다고 생각했다”며 “이번에는 책임감을 갖고 체중을 줄였다”고 밝혔다.한편 성시경은 오는 27일 첫 방송되는 KBS 2TV ‘더 시즌즈-성시경의 고막남친’ MC로 시청자를 만날 예정이다.온라인뉴스부