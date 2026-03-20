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“진짜 성시경 맞아?”…44㎏ 감량설 부른 확 달라진 얼굴

입력 :2026-03-20 07:29:13
수정 :2026-03-20 07:29:13
에스콰이어 성시경 화보
에스콰이어 성시경 화보


가수 성시경이 슬림해진 모습으로 화보를 통해 근황을 전했다.

19일 매거진 ‘에스콰이어’는 성시경의 화보를 공개했다. 성시경이 화보 촬영에 나선 것은 6년 만이다.

공개된 사진 속 성시경은 이전보다 한층 날렵해진 얼굴선과 또렷해진 이목구비로 눈길을 끌었다. 안경과 셔츠, 타이를 매치한 스타일링으로 차분하면서도 세련된 분위기를 연출했다.

이번 변화는 최근 화장품 브랜드 모델로 발탁되며 시작된 것으로 알려졌다. 성시경은 한 달 동안 식단 관리를 이어가며 체중 감량에 집중한 것으로 전해졌다.

성시경은 자신의 유튜브 채널에서 “화장품 모델인데 뚱뚱한 모습일 수는 없다고 생각했다”며 “이번에는 책임감을 갖고 체중을 줄였다”고 밝혔다.

한편 성시경은 오는 27일 첫 방송되는 KBS 2TV ‘더 시즌즈-성시경의 고막남친’ MC로 시청자를 만날 예정이다.

온라인뉴스부
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