발레복 입은 손나은…가녀린 ‘발레리나 몸매’

사진=손나은 인스타그램 캡처

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Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 손나은이 에이핑크를 탈퇴한 연도는? 2021년 2022년

배우 손나은이 발레복을 입은 사진을 공개했다.손나은은 지난 19일 자신의 인스타그램 스토리를 통해 특별한 멘트 없이 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에서 손나은은 발레복을 입고 거울 셀카를 찍고 있다. 그는 그레이와 핑크 컬러가 조화를 이룬 세련된 발레복을 입고 가녀린 어깨라인과 군살 하나 없는 몸매를 뽐냈다.슬림하면서도 탄탄한 몸매에는 평소 운동 마니아로 알려진 그의 평소 노력이 고스란히 묻어났다. 평소 필라테스, 발레 등으로 몸매를 가꿔온 그는 발레 연습실로 보이는 배경에서 우아한 매력을 발산했다.한편 손나은은 2011년 그룹 ‘에이핑크’의 멤버로 데뷔해 ‘몰라요’, ‘Mr. Chu’, ‘NoNoNo’ 등 수많은 히트곡을 내며 사랑을 받았다. 2022년 에이핑크를 탈퇴하며 배우로 활동 중인 그는 현재 SBS 새 금토드라마 ‘김부장’의 방영을 앞두고 있다.강경민 기자