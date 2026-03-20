“과감하게 드러냈다”…송혜교, 쫙 갈라진 ‘복근’ 공개

송혜교 인스타그램

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Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 송혜교가 SNS에 공개한 화보의 주요 특징은? 도전적 스타일링 우아한 드레스

배우 송혜교가 파격적인 패션으로 복근을 공개했다.송혜교는 20일 자신의 인스타그램 계정에 화보 사진 여러 장을 공개했다.공개된 사진 속 송혜교는 특유의 우아함에 더해 강렬하고 도전적인 스타일링을 완벽하게 소화해 냈다.가장 시선을 끄는 사진은 가죽 소재의 블랙 크롭 상의와 청바지를 매치한 룩이다. 과감하게 드러난 허리 라인과 선명한 복근이 눈길을 끌었다.한편 송혜교는 올해 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘천천히 강렬하게’ 공개를 앞두고 있다.1960~1980년대 한국 연예계를 시대적 배경으로 하는 ‘천천히 강렬하게’는 가진 것은 없지만 성공을 꿈꾸며 온몸을 던진 이들의 성장 스토리로, 송혜교는 음악 산업에 뛰어드는 민자 역을 맡아 공유와 호흡을 맞췄다.온라인뉴스부