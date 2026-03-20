BTS “컴백 위해 10㎏ 감량”…다큐 통해 통통한 모습도 공개

사진=뷔 인스타그램 캡처

방탄소년단(BTS).

위버스 라이브 화면 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 방탄소년단의 정규 5집 ‘아리랑’ 발매는 언제인가요? 20일 오후 1시 21일 오후 8시

그룹 ‘방탄소년단(BTS)’이 컴백을 앞두고 혹독한 자기관리 비하인드를 공개했다.20일 오후 방탄소년단은 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스를 통해 진행된 ‘스튜디오 노트 I ’아리랑‘(STUDIO NOTES I ’ARIRANG‘)’ 라이브 방송에서는 신보 제작 과정과 컴백 준비 근황을 전했다.이날 방송 말미 뷔는 “오는 27일에는 넷플릭스에서 다큐멘터리가 공개된다”며 다가올 콘텐츠에 대한 기대감을 높이기도 했다.이에 리더 RM은 “참고로 우리가 통통하다, 지금과 한 10kg 정도 차이 난다”며 현재와 다른 비주얼을 예고했다. 지민은 “저도 한 9~10kg 뺐다”고 체중 감량 사실을 고백하며 “(다큐멘터리 모습이) 쉽지 않은 얼굴이었다”라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.이에 진은 멤버들의 다이어트를 위한 노력을 언급했다. “그래서 멤버들이 다 운동도 무게를 증량해서 했다”며 “이전에 라이브 하면서 ‘나는 마른 게 추구미인데 애들이 강요했다’고 하기도 했는데 지금은 이제 몸이 안 좋아져서, 늙어서 운동을 하고 있다”고 유머섞인 발언을 했다.한편 방탄소년단은 20일 오후 1시 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’을 전 세계 동시 발매했다. 이는 지난 2022년 앤솔러지 앨범 ‘프루프(Proof)’ 이후 약 3년 9개월 만에 선보인 앨범이다.방탄소년단의 귀환을 알리는 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’은 서울의 심장부인 광화문 광장에서 21일 오후 8시에 개최된다. 공연은 넷플릭스를 통해 전 세계로 단독 생중계될 예정이다.강경민 기자