기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

BTS “컴백 위해 10㎏ 감량”…다큐 통해 통통한 모습도 공개

입력 :2026-03-20 16:48:20
수정 :2026-03-20 16:48:20
사진=뷔 인스타그램 캡처
사진=뷔 인스타그램 캡처


그룹 ‘방탄소년단(BTS)’이 컴백을 앞두고 혹독한 자기관리 비하인드를 공개했다.

20일 오후 방탄소년단은 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스를 통해 진행된 ‘스튜디오 노트 I ’아리랑‘(STUDIO NOTES I ’ARIRANG‘)’ 라이브 방송에서는 신보 제작 과정과 컴백 준비 근황을 전했다.

이날 방송 말미 뷔는 “오는 27일에는 넷플릭스에서 다큐멘터리가 공개된다”며 다가올 콘텐츠에 대한 기대감을 높이기도 했다.

이에 리더 RM은 “참고로 우리가 통통하다, 지금과 한 10kg 정도 차이 난다”며 현재와 다른 비주얼을 예고했다. 지민은 “저도 한 9~10kg 뺐다”고 체중 감량 사실을 고백하며 “(다큐멘터리 모습이) 쉽지 않은 얼굴이었다”라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

방탄소년단(BTS).<br>위버스 라이브 화면 캡처
방탄소년단(BTS).
위버스 라이브 화면 캡처


이에 진은 멤버들의 다이어트를 위한 노력을 언급했다. “그래서 멤버들이 다 운동도 무게를 증량해서 했다”며 “이전에 라이브 하면서 ‘나는 마른 게 추구미인데 애들이 강요했다’고 하기도 했는데 지금은 이제 몸이 안 좋아져서, 늙어서 운동을 하고 있다”고 유머섞인 발언을 했다.

한편 방탄소년단은 20일 오후 1시 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’을 전 세계 동시 발매했다. 이는 지난 2022년 앤솔러지 앨범 ‘프루프(Proof)’ 이후 약 3년 9개월 만에 선보인 앨범이다.

방탄소년단의 귀환을 알리는 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’은 서울의 심장부인 광화문 광장에서 21일 오후 8시에 개최된다. 공연은 넷플릭스를 통해 전 세계로 단독 생중계될 예정이다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
방탄소년단의 정규 5집 ‘아리랑’ 발매는 언제인가요?
인기기사
‘자체발광’ 아이브 이서
‘오스카’ 스타들의 레드카펫 드레스 열전
‘케데헌’, 아카데미 2관왕 등극
아이브 이서, 귀티가 줄줄
손인사하는 아이브 이서
이서, 봄이 왔어요
르세라핌 홍은채, 자체발광 입장
르세라핌 홍은채, 귀여운 미모
홍은채, 귀여운 고양이
조항조, 왜 돌싱인 척했나…팬 마주치자 ‘줄행랑’

조항조, 왜 돌싱인 척했나…팬 마주치자 ‘줄행랑’
“상간남과 오빠 동생 할래”…25층 난간 매달린 아내

“상간남과 오빠 동생 할래”…25층 난간 매달린 아내
김미화, 43세 발달장애 아들 공개…“남편이 불쌍하다” 눈물

김미화, 43세 발달장애 아들 공개…“남편이 불쌍하다” 눈물
“진짜 성시경 맞아?”…44㎏ 감량설 부른 확 달라진 얼굴

“진짜 성시경 맞아?”…44㎏ 감량설 부른 확 달라진 얼굴
경찰, 내일 광화문 하객들 ‘경찰버스’로 수송

경찰, 내일 광화문 하객들 ‘경찰버스’로 수송
“1400만원 주고 쿠팡에서 ‘금’ 샀는데 가짜였습니다” 충격, 무슨 일?

“1400만원 주고 쿠팡에서 ‘금’ 샀는데 가짜였습니다” 충격, 무슨 일?
2026년 3월 20일

2026년 3월 20일
‘김준호♥’ 김지민, 심각한 얼굴 상태…퉁퉁 붓고 멍 잔뜩

‘김준호♥’ 김지민, 심각한 얼굴 상태…퉁퉁 붓고 멍 잔뜩
“현직 경찰이었어?” 미성년자 성매수男 정체 ‘경악’…체포 현장

“현직 경찰이었어?” 미성년자 성매수男 정체 ‘경악’…체포 현장
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘지연과 이혼’ 황재균 “월 6000만원” 제안에…‘합숙맞선’까지

    ‘지연과 이혼’ 황재균 “월 6000만원” 제안에…‘합숙맞선’까지

  2. 유부남 김원훈, 엄지윤과 결혼 발표…“4월 1일 새 출발” 반전

    유부남 김원훈, 엄지윤과 결혼 발표…“4월 1일 새 출발” 반전

  3. ‘63세’ 김장훈 “날 거지로 알지만 집 월세만 무려…” 반전, 얼마길래?

    ‘63세’ 김장훈 “날 거지로 알지만 집 월세만 무려…” 반전, 얼마길래?

  4. 신지, 결혼식 한 달 앞두고…“안 했으면 좋겠다” 고백

    신지, 결혼식 한 달 앞두고…“안 했으면 좋겠다” 고백

  5. “아침밥 안 차려줘서”…16살 연하 아내와 이혼 발표한 배우

    “아침밥 안 차려줘서”…16살 연하 아내와 이혼 발표한 배우
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘오스카’ 스타들의 레드카펫 드레스 열전

‘오스카’ 스타들의 레드카펫 드레스 열전

넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 ‘케데헌’)가 미국 아카데미(오스카) 2관왕에 오르며 시상식의 또 하나의 주인공이 됐다
‘여성 암’ 자선행사 참석한 할리우드 스타들

‘여성 암’ 자선행사 참석한 할리우드 스타들

할리우드 스타들이 11일(현지시간) 미국 캘리포니아주 베벌리힐스의 베벌리 윌셔 호텔에서 열린 ‘언포게터블 이브닝(An Unforgett