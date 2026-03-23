기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘둘째 임신’ 유혜주 “남편, 승무원과 바람?”…불륜설 입 열었다

입력 :2026-03-23 06:18:38
수정 :2026-03-23 06:18:38
유튜브 채널 ‘리쥬라이크’
유튜브 채널 ‘리쥬라이크’


‘얼짱시대’ 출신 유튜버 유혜주가 남편 조정연(활동명 조땡)을 둘러싼 불륜설에 대해 직접 입장을 밝혔다.

유혜주는 22일 자신의 유튜브 채널 ‘리쥬라이크(LIJULIKE)’를 통해 ‘남편 바람에 대해 처음 말합니다 (Q＆A)’라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 유혜주는 “남편이 바람이 났다는 DM을 계속 받았다”며 “근거 없는 소문”이라고 선을 그었다.

남편 조정연 역시 “동기들에게서 소문을 처음 들었는데 황당했다”며 “사실이 아닌데 ‘바람 안 피웠다’고 말하는 것도 이상하지 않나 싶었다”고 말했다.

해당 의혹은 유혜주가 첫째를 임신했을 당시, 조정연이 항공사 사무장으로 근무하던 시절 한 여성 승무원과 부적절한 관계를 맺었다는 내용이다. 다만 이는 사실 여부가 확인되지 않은 소문으로 전해졌다.

유혜주는 “커뮤니티에도 종종 올라오지만 근거가 없고, 이런 일에 일일이 반응하는 것도 의미 없다고 생각했다”며 “그럼에도 주변 사람들에게까지 소문이 퍼지면서 더 이상 넘어가기 어려웠다”고 설명했다.

이어 “편집자에게까지 ‘조땡 바람핀 거 알고 편집하냐’는 식의 연락이 갔다고 하더라”며 “사실이 아닌 이야기가 계속 퍼지는 상황이라 직접 이야기하게 됐다”고 밝혔다.

한편 유혜주는 대한항공 사무장 출신 조정연과 결혼해 슬하에 아들을 두고 있으며, 현재 둘째를 임신 중이다. 출산 예정일은 7월 말이다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
유혜주가 남편 조정연의 불륜설에 대해 밝힌 입장은?
인기기사
‘자체발광’ 아이브 이서
‘오스카’ 스타들의 레드카펫 드레스 열전
‘케데헌’, 아카데미 2관왕 등극
아이브 이서, 귀티가 줄줄
손인사하는 아이브 이서
이서, 봄이 왔어요
르세라핌 홍은채, 자체발광 입장
르세라핌 홍은채, 귀여운 미모
홍은채, 귀여운 고양이
男 소변 후 ‘이 습관’ 자칫 암 부른다…세균·곰팡이 득실득실, 왜

男 소변 후 ‘이 습관’ 자칫 암 부른다…세균·곰팡이 득실득실, 왜
“딸인 줄 알았다”…65세 김병세, 15세 연하 아내 최초 공개

“딸인 줄 알았다”…65세 김병세, 15세 연하 아내 최초 공개
BTS 광화문 인파에 ‘엥?’…“공무원 1.5만명 투입 과했다” 지적도

BTS 광화문 인파에 ‘엥?’…“공무원 1.5만명 투입 과했다” 지적도
세탁기 고무 패킹 들여다봤다가 ‘경악’…이 습관이 부른 ‘곰팡이 재앙’

세탁기 고무 패킹 들여다봤다가 ‘경악’…이 습관이 부른 ‘곰팡이 재앙’
2026년 3월 23일

2026년 3월 23일
방탄소년단 진, 기안84와 불화?…“날 버렸다” 분노

방탄소년단 진, 기안84와 불화?…“날 버렸다” 분노
차태현, 둘째 딸에 “너랑 나랑은 모르는 사이”…무슨 일?

차태현, 둘째 딸에 “너랑 나랑은 모르는 사이”…무슨 일?
온몸에 구더기 들끓다 숨진 아내…“국과수, 오래된 골절 발견”

온몸에 구더기 들끓다 숨진 아내…“국과수, 오래된 골절 발견”
인기 클릭
Weekly Best

  1. “상간남과 오빠 동생 할래”…25층 난간 매달린 아내

    “상간남과 오빠 동생 할래”…25층 난간 매달린 아내

  2. 유부남 김원훈, 엄지윤과 결혼 발표…“4월 1일 새 출발” 반전

    유부남 김원훈, 엄지윤과 결혼 발표…“4월 1일 새 출발” 반전

  3. ‘지연과 이혼’ 황재균 “월 6000만원” 제안에…‘합숙맞선’까지

    ‘지연과 이혼’ 황재균 “월 6000만원” 제안에…‘합숙맞선’까지

  4. “충주맨, 우리은행 입사했다”…은행장 옆자리에 나란히

    “충주맨, 우리은행 입사했다”…은행장 옆자리에 나란히

  5. 신지, 결혼식 한 달 앞두고…“안 했으면 좋겠다” 고백

    신지, 결혼식 한 달 앞두고…“안 했으면 좋겠다” 고백
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘오스카’ 스타들의 레드카펫 드레스 열전

‘오스카’ 스타들의 레드카펫 드레스 열전

넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 ‘케데헌’)가 미국 아카데미(오스카) 2관왕에 오르며 시상식의 또 하나의 주인공이 됐다
‘여성 암’ 자선행사 참석한 할리우드 스타들

‘여성 암’ 자선행사 참석한 할리우드 스타들

할리우드 스타들이 11일(현지시간) 미국 캘리포니아주 베벌리힐스의 베벌리 윌셔 호텔에서 열린 ‘언포게터블 이브닝(An Unforgett