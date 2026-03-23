기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘뽀블리’ 박보영, 해변에서 청량한 휴양지 패션

입력 :2026-03-23 09:39:39
수정 :2026-03-23 09:39:39
사진=박보영 인스타그램 캡처
사진=박보영 인스타그램 캡처


배우 박보영이 휴양지에서 청량한 매력을 발산했다.

박보영은 지난 22일 자신의 인스타그램에 ‘알로하(Aloha)’라는 문구와 함께 휴양지에서 휴가를 즐기는 모습을 공개했다.

공개된 사진 속에서 그는 푸른 바다를 배경으로 여유로운 시간을 만끽하고 있다. 현지 음식을 들고 장난스러운 포즈를 취하는가 하면 해변에서 수영복을 입은 채 환하게 미소 짓는 모습은 마치 한 편의 청춘 영화 속 장면을 연상케 한다.

그는 화장기 없는 편안한 모습으로 특유의 사랑스러운 분위기를 뿜어내고 있다. 카메라를 응시하며 짓는 천진난만한 표정은 ‘뽀블리’라는 별명을 다시 한번 증명하기에 충분했다.

사진=박보영 인스타그램 캡처
사진=박보영 인스타그램 캡처


한편 박보영은 올해 공개 예정인 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘골드 랜드’를 통해 전 세계 시청자들과 만난다. 그는 밀수 조직의 1500억 원대 금괴를 우연히 손에 넣은 주인공 희주 역을 맡았다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
박보영이 맡은 ‘골드 랜드’에서의 역할은?
인기기사
‘자체발광’ 아이브 이서
‘오스카’ 스타들의 레드카펫 드레스 열전
‘케데헌’, 아카데미 2관왕 등극
아이브 이서, 귀티가 줄줄
손인사하는 아이브 이서
이서, 봄이 왔어요
르세라핌 홍은채, 자체발광 입장
르세라핌 홍은채, 귀여운 미모
홍은채, 귀여운 고양이
男 소변 후 ‘이 습관’ 자칫 암 부른다…세균·곰팡이 득실득실, 왜

男 소변 후 ‘이 습관’ 자칫 암 부른다…세균·곰팡이 득실득실, 왜
‘둘째 임신’ 유혜주 “남편, 승무원과 바람?”…불륜설 입 열었다

‘둘째 임신’ 유혜주 “남편, 승무원과 바람?”…불륜설 입 열었다
“딸인 줄 알았다”…65세 김병세, 15세 연하 아내 최초 공개

“딸인 줄 알았다”…65세 김병세, 15세 연하 아내 최초 공개
온몸에 구더기 들끓다 숨진 아내…“국과수, 오래된 골절 발견”

온몸에 구더기 들끓다 숨진 아내…“국과수, 오래된 골절 발견”
차태현, 둘째 딸에 “너랑 나랑은 모르는 사이”…무슨 일?

차태현, 둘째 딸에 “너랑 나랑은 모르는 사이”…무슨 일?
세탁기 고무 패킹 들여다봤다가 ‘경악’…이 습관이 부른 ‘곰팡이 재앙’

세탁기 고무 패킹 들여다봤다가 ‘경악’…이 습관이 부른 ‘곰팡이 재앙’
BTS 광화문 인파에 ‘엥?’…“공무원 1.5만명 투입 과했다” 지적도

BTS 광화문 인파에 ‘엥?’…“공무원 1.5만명 투입 과했다” 지적도
2026년 3월 23일

2026년 3월 23일
방탄소년단 진, 기안84와 불화?…“날 버렸다” 분노

방탄소년단 진, 기안84와 불화?…“날 버렸다” 분노
인기 클릭
Weekly Best

  1. “상간남과 오빠 동생 할래”…25층 난간 매달린 아내

    “상간남과 오빠 동생 할래”…25층 난간 매달린 아내

  2. 유부남 김원훈, 엄지윤과 결혼 발표…“4월 1일 새 출발” 반전

    유부남 김원훈, 엄지윤과 결혼 발표…“4월 1일 새 출발” 반전

  3. ‘지연과 이혼’ 황재균 “월 6000만원” 제안에…‘합숙맞선’까지

    ‘지연과 이혼’ 황재균 “월 6000만원” 제안에…‘합숙맞선’까지

  4. ‘100억대 건물주’ 양세형 “전현무 통장에 현금…” 충격 폭로했다

    ‘100억대 건물주’ 양세형 “전현무 통장에 현금…” 충격 폭로했다

  5. “충주맨, 우리은행 입사했다”…은행장 옆자리에 나란히

    “충주맨, 우리은행 입사했다”…은행장 옆자리에 나란히
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘오스카’ 스타들의 레드카펫 드레스 열전

‘오스카’ 스타들의 레드카펫 드레스 열전

넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 ‘케데헌’)가 미국 아카데미(오스카) 2관왕에 오르며 시상식의 또 하나의 주인공이 됐다
‘여성 암’ 자선행사 참석한 할리우드 스타들

‘여성 암’ 자선행사 참석한 할리우드 스타들

할리우드 스타들이 11일(현지시간) 미국 캘리포니아주 베벌리힐스의 베벌리 윌셔 호텔에서 열린 ‘언포게터블 이브닝(An Unforgett