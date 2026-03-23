‘뽀블리’ 박보영, 해변에서 청량한 휴양지 패션

사진=박보영 인스타그램 캡처

사진=박보영 인스타그램 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 박보영이 맡은 ‘골드 랜드’에서의 역할은? 희주 미주

배우 박보영이 휴양지에서 청량한 매력을 발산했다.박보영은 지난 22일 자신의 인스타그램에 ‘알로하(Aloha)’라는 문구와 함께 휴양지에서 휴가를 즐기는 모습을 공개했다.공개된 사진 속에서 그는 푸른 바다를 배경으로 여유로운 시간을 만끽하고 있다. 현지 음식을 들고 장난스러운 포즈를 취하는가 하면 해변에서 수영복을 입은 채 환하게 미소 짓는 모습은 마치 한 편의 청춘 영화 속 장면을 연상케 한다.그는 화장기 없는 편안한 모습으로 특유의 사랑스러운 분위기를 뿜어내고 있다. 카메라를 응시하며 짓는 천진난만한 표정은 ‘뽀블리’라는 별명을 다시 한번 증명하기에 충분했다.한편 박보영은 올해 공개 예정인 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘골드 랜드’를 통해 전 세계 시청자들과 만난다. 그는 밀수 조직의 1500억 원대 금괴를 우연히 손에 넣은 주인공 희주 역을 맡았다.강경민 기자