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“이병헌 덕분에 가수 데뷔” 생활고 시달리며 가스 배달하던 연예인

입력 :2026-03-23 10:17:04
수정 :2026-03-23 10:18:56
임창정.<br>YES IM 엔터테인먼트 제공
임창정.
YES IM 엔터테인먼트 제공


가수 겸 배우 임창정이 배우 이병헌으로 인해 인생의 전환점을 맞았던 과거를 털어놨다.

임창정은 22일 방송된 TV조선 예능 프로그램 ‘식객 허영만의 백반기행’에 출연해 배우에서 가수로 자리 잡기까지의 과정을 이야기했다. 이날 허영만은 “배우와 가수를 겸업하는 게 엘비스 프레슬리 같다. 힘들 텐데 어떻게 조절해 가냐”고 물었다.

그는 “태생 자체가 몸을 가만두지 못한다. 뭘 막 해야 하고 호기심이 많아서 그냥 연예인이 꿈이었다”고 말했다. 이어 “코미디언도 좋고, 영화배우도 좋고 뭐든 연예인이면 됐다”고 밝혔다.

임창정은 1990년 영화 ‘남부군’으로 연예계에 첫발을 들였지만 스케줄이 없어 생활고를 겪었다. 그는 “오갈 데가 없으니까 가스 배달도 하고 전단지도 붙였다”며 “더 이상 갈 데가 없는 상황이 돼서 이병헌을 찾아갔다”고 밝혔다.

인생의 전환점은 이병헌과의 인연에서 시작됐다. 임창정은 “어느 날 병헌이 형한테 전화가 와서 받았더니 엄기백 전 PD가 어느 연습실로 가라고 하시더라”며 “연습실에 갔더니 뮤지컬 감독이 노래를 시키길래 김종서 노래를 불렀다”고 당시 상황을 설명했다. 이어 “갑자기 그 자리에서 대본을 주시면서 내일부터 연습 나오고 하더라”고 회상했다.

TV조선 예능 프로그램 ‘식객 허영만의 백반기행’
TV조선 예능 프로그램 ‘식객 허영만의 백반기행’


사진=TV조선 ‘식객 허영만의 백반기행’ 캡처
사진=TV조선 ‘식객 허영만의 백반기행’ 캡처


뮤지컬 무대는 또 다른 기회를 불러왔다. 공연을 관람한 음반 관계자의 눈에 띄면서 그는 1995년 가수로 정식 데뷔하게 됐다. 그러나 출발은 순탄치 않았다. 그는 “가수로 데뷔했는데 반응이 없었다”며 “대중들이 콧방귀를 뀌었다”고 전했다.

이어 “어느 날 대학로에서 많이 듣던 노래가 나오더라. 1집 수록곡 ‘이미 나에게로’였다”고 말했다. 그는 “너무 벅차서 그 자리에서 다 듣고 다음 리어카에서 또 나온다. 그 노래가 그러더니 일주일 정도 있으니까 길보드 차트 10등 안에 들어갔다. 그래서 방송국 한 바퀴 돌아서 최고 순위 6등 안에 들어갔다”고 덧붙였다.

이후 임창정은 ‘이미 나에게로’를 시작으로 ‘그때 또 다시’, ‘소주 한 잔’ 등 다수의 히트곡을 내며 가수로서 성공을 거뒀다. 동시에 영화와 드라마, 예능을 넘나드는 활동을 이어가며 멀티 엔터테이너로 자리매김했다.

강경민 기자
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