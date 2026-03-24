강다니엘, 군복 입고 경례…“훈련병 수료식 완료”

사진=강다니엘 공식 X 캡처

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Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 강다니엘이 입소한 훈련소는 어디인가? 충남 논산 충북 청주

가수 강다니엘이 기초군사훈련을 마치고 늠름해진 모습으로 팬들에게 소식을 전했다.24일 강다니엘의 공식 페이지에는 “260324 육군훈련소 훈련병 수료식 완료”라는 문구와 함께 군 복무 중인 그의 근황이 담긴 사진들이 게시됐다.공개된 사진 속 강다니엘은 각 잡힌 군복 차림으로 늠름하게 거수경례를 하며 카메라를 응시하고 있다. 짧게 자른 머리에 군인의 카리스마가 더해져 기다리는 팬들의 마음을 설레게 했다.또 다른 사진에는 수료식 과정에서 받은 것으로 보이는 선물을 품에 소중히 안고 환하게 웃고 있는 모습이다.강다니엘은 지난달 9일 충남 논산 육군훈련소에 입소해 기초군사훈련을 차질 없이 이수했다. 그는 오는 2027년 8월 8일까지 육군 현역으로 복무한다.강경민 기자