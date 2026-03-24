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‘야꿍이’ 김정태 아들 “왜 난 미국인이 아니냐”…미국행 선언

입력 :2026-03-24 17:11:28
수정 :2026-03-24 17:11:28
사진=TV조선 ‘아빠하고 나하고 시즌3’ 캡처
사진=TV조선 ‘아빠하고 나하고 시즌3’ 캡처


배우 김정태가 ‘야꿍이’로 전 국민적인 사랑을 받았던 아들 김지후의 갑작스러운 미국행 선언으로 갈등에 직면한다.

오는 25일 방송되는 TV조선 ‘아빠하고 나하고 시즌3’에서는 16살 생일을 맞은 지후를 위해 김정태가 생일상을 차리는 모습이 그려진다.

이날 방송에서 김정태는 직접 정성을 가득 담은 생일상을 차려내며 훈훈한 분위기를 조성한다. 하지만 축하의 자리도 잠시, 지후가 생일 소원을 입 밖으로 내뱉는 순간 김정태의 표정은 급격히 어두워진다. 지후가 내건 소원은 다름 아닌 “미국에서 살고 싶다”는 폭탄선언이었다.

평소 한국어보다 영어가 더 편할 정도로 남다른 언어 감각을 지닌 지후는 한국을 떠나 미국에서의 완전한 독립을 꿈꾸고 있다.

지후는 물리, 코딩, 애니메이션 제작 등 일반적인 10대 청소년들과는 확연히 다른 특별한 관심사를 가지고 있어 또래 친구들과 유대감을 형성하는 데 어려움을 겪어왔다.

사진=TV조선 ‘아빠하고 나하고 시즌3’ 캡처
사진=TV조선 ‘아빠하고 나하고 시즌3’ 캡처


그는 자신과 비슷한 성향의 사람들이 미국에 더 많을 것이라는 확신을 가지고 있다. 지후는 “같은 관심사를 가진 사람들이 같은 나라에 있다고 생각하면 조금 더 좋은 느낌인 것 같다”며 미국행을 원하는 이유를 설명했다.

김정태는 지후가 “왜 난 미국인으로 태어나지 않았냐”고 이야기하곤 했다고 전했다.

아들의 단호한 태도에 김정태는 복잡한 심경을 감추지 못한다. 그는 “엄마랑 아빠 없어도 돼?”라고 묻지만 지후는 “미국에서 살겠다는 거지. 엄마, 아빠가 미워서 안 보고 싶다는 건 아니다”라고 답한다.

과연 두 사람이 합의점을 찾을 수 있을까. 김정태 부자의 이야기는 25일 오후 10시 방송된다.

강경민 기자
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