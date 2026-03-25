기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

박명수 낙상 사고…“소리 지르는데 갑자기 통증”

입력 :2026-03-25 06:38:08
수정 :2026-03-25 06:38:08
박명수.<br>연합뉴스
박명수.
연합뉴스


방송인 박명수가 부상 소식을 알렸다.

지난 24일 방송된 KBS CoolFM ‘박명수의 라디오쇼’(이하 ‘라디오쇼’)에서는 DJ 박명수가 청취자들과 이야기를 나누는 시간을 가졌다.

이날 박명수는 라디오를 시작하고 멘트를 읊던 중 대사를 더듬었다. 박명수는 실수와 관련해 “제가 어제 넘어졌다. 넘어진 오른쪽 무릎이 갑자기 아파서 멘트를 절었다”며 사과를 건넸다.

이어 “어제 일하다가 잠깐 옆으로 넘어져서 옆구리 쪽이 아프더라. 소리를 지르는데 갑자기 통증이 왔다”고 털어놓았다.

박명수는 “크게 아프고 그런 건 아니다. 누구나 있을 수 있는 작은 접질림으로 이렇게 된 거니까 너무 걱정하지 말라”며 청취자들을 안심시켰다.

한 청취자는 “나이 드니까 다리가 자주 풀리시죠? 저희에게는 명수 디제이를 대체할 디제이가 없으니 조심하셔라”라며 걱정을 드러냈고, 박명수는 “하체 운동 열심히 한다”고 발끈하는 듯하더니 자신을 걱정하는 청취자에게 감동받은 듯 선물을 보내겠다고 전했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
박명수가 부상을 입은 원인은 무엇인가?
인기기사
베이비돈크라이, ‘깜찍 퍼포먼스’
‘자체발광’ 아이브 이서
‘오스카’ 스타들의 레드카펫 드레스 열전
아이브 이서, 귀티가 줄줄
손인사하는 아이브 이서
이서, 봄이 왔어요
르세라핌 홍은채, 자체발광 입장
르세라핌 홍은채, 귀여운 미모
홍은채, 귀여운 고양이
배우 박재현, 무속인 전처 사생활 관찰하다가 “기분 더럽다”

배우 박재현, 무속인 전처 사생활 관찰하다가 “기분 더럽다”
율희, 이혼 후 ‘여캠’ 변신…“예쁜 춤 많이 추겠다”

율희, 이혼 후 ‘여캠’ 변신…“예쁜 춤 많이 추겠다”
전지현 시모 “영어 못하는 애들”…BTS 저격 논란 해명

전지현 시모 “영어 못하는 애들”…BTS 저격 논란 해명
장항준, 아이유에 따끔 일침 “충무로 예의 벗어나”

장항준, 아이유에 따끔 일침 “충무로 예의 벗어나”
허경환, 유재석에 ‘외출 금지령’ 당했다…“나가지 마”

허경환, 유재석에 ‘외출 금지령’ 당했다…“나가지 마”
‘왕사남’ 60억 성과급 잭팟?…장항준 “러닝 개런티 없다” 한숨

‘왕사남’ 60억 성과급 잭팟?…장항준 “러닝 개런티 없다” 한숨
친딸 성폭행범…출소 1년 만에 교제녀 11세 장애 딸 또 성폭행

친딸 성폭행범…출소 1년 만에 교제녀 11세 장애 딸 또 성폭행
“회당 1억이라고?” 배우 몸값에 ‘덜덜’…결국 AI 배우 나왔다

“회당 1억이라고?” 배우 몸값에 ‘덜덜’…결국 AI 배우 나왔다
졸업식 꽃다발 속 숨어있던 카메라…여대생 침실 찍고 있었다

졸업식 꽃다발 속 숨어있던 카메라…여대생 침실 찍고 있었다
인기 클릭
Weekly Best

  1. “상간남과 오빠 동생 할래”…25층 난간 매달린 아내

    “상간남과 오빠 동생 할래”…25층 난간 매달린 아내

  2. ‘100억대 건물주’ 양세형 “전현무 통장에 현금…” 충격 폭로했다

    ‘100억대 건물주’ 양세형 “전현무 통장에 현금…” 충격 폭로했다

  3. 유부남 김원훈, 엄지윤과 결혼 발표…“4월 1일 새 출발” 반전

    유부남 김원훈, 엄지윤과 결혼 발표…“4월 1일 새 출발” 반전

  4. ‘삐끼삐끼’ 이주은, 야구장 떠난다…“정말 행복했다”

    ‘삐끼삐끼’ 이주은, 야구장 떠난다…“정말 행복했다”

  5. “충주맨, 우리은행 입사했다”…은행장 옆자리에 나란히

    “충주맨, 우리은행 입사했다”…은행장 옆자리에 나란히
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘오스카’ 스타들의 레드카펫 드레스 열전

‘오스카’ 스타들의 레드카펫 드레스 열전

넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 ‘케데헌’)가 미국 아카데미(오스카) 2관왕에 오르며 시상식의 또 하나의 주인공이 됐다
‘여성 암’ 자선행사 참석한 할리우드 스타들

‘여성 암’ 자선행사 참석한 할리우드 스타들

할리우드 스타들이 11일(현지시간) 미국 캘리포니아주 베벌리힐스의 베벌리 윌셔 호텔에서 열린 ‘언포게터블 이브닝(An Unforgett