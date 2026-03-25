기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

사과문에 “울 이쁘니”…장영란 남편 한창 응원 되레 논란

입력 :2026-03-25 06:55:31
수정 :2026-03-25 06:55:31
장영란 인스타그램
장영란 인스타그램


방송인 장영란이 홈쇼핑 ‘연계 편성’ 의혹에 대해 사과한 가운데, 남편 한창의 공개 응원이 또 다른 논쟁을 낳고 있다.

24일 장영란은 자신의 인스타그램에 최근 제기된 ‘연계 편성’ 의혹과 관련해 입장문을 밝혔다.

그는 “확인한 바로는 관련 규정과 가이드라인을 준수해왔다”며 “홈쇼핑이나 방송 측의 연출 과정, 출연자 섭외 등에 관여한 사실이 없다”고 설명했다.

다만 “그 과정이 일부 소비자들에게는 다르게 느껴질 수 있었고, 결과적으로 판단이 부족했던 부분도 있었다고 생각한다”며 “적절하지 못한 출연자를 통해 제품이 소개되며 실망을 드린 점은 무겁게 받아들이고 있다”고 사과했다.

이번 논란은 전날 유튜브 채널 ‘사망여우TV’가 제기했다.

해당 채널은 지상파 건강 정보 프로그램에서 특정 성분으로 체중 감량에 성공한 사례가 소개된 직후, 홈쇼핑에서 동일 성분 제품이 판매된 점을 근거로 ‘연계 편성’ 의혹을 제기했다. 방송 콘텐츠와 상품 판매가 맞물리며 소비자를 기만한 것 아니냐는 지적이다.

장영란 인스타그램
장영란 인스타그램


이런 상황에서 남편 한창의 댓글이 주목받았다.

한창은 장영란의 사과문 게시물에 “매일 밤잠 설치며 괴로워하는 모습을 지켜보는 남편으로서 마음이 아프다”며 “업계 관행이라며 억울할 법도 한데, 누구 탓도 하지 않고 온전히 책임지려 고개 숙이는 울(우리) 이쁘니 모습에 참 많은 생각이 든다”고 적었다.

이어 “늘 진심으로 사람들을 대하던 당신이니까 이 위기도 잘 이겨낼 거라고 믿는다. 기죽지 마라. 내가 옆에서 더 단단하게 지켜주겠다”고 덧붙이며 공개적으로 응원을 보냈다.

해당 댓글이 알려지자 네티즌 반응은 엇갈렸다.

일부는 “힘들 때 옆에서 지켜주는 모습이 든든하다” “진심이 느껴진다” “내조의 정석”이라며 긍정적인 반응을 보였다.

반면 “사과문에 달기에는 부적절한 표현” “억울하다는 뉘앙스로 읽힐 수 있다” “오히려 논란을 키운다”는 지적도 이어졌다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
장영란이 사과한 논란의 핵심은?
인기기사
베이비돈크라이, ‘깜찍 퍼포먼스’
‘자체발광’ 아이브 이서
‘오스카’ 스타들의 레드카펫 드레스 열전
아이브 이서, 귀티가 줄줄
손인사하는 아이브 이서
이서, 봄이 왔어요
르세라핌 홍은채, 자체발광 입장
르세라핌 홍은채, 귀여운 미모
홍은채, 귀여운 고양이
배우 박재현, 무속인 전처 사생활 관찰하다가 “기분 더럽다”

배우 박재현, 무속인 전처 사생활 관찰하다가 “기분 더럽다”
율희, 이혼 후 ‘여캠’ 변신…“예쁜 춤 많이 추겠다”

율희, 이혼 후 ‘여캠’ 변신…“예쁜 춤 많이 추겠다”
장항준, 아이유에 따끔 일침 “충무로 예의 벗어나”

장항준, 아이유에 따끔 일침 “충무로 예의 벗어나”
전지현 시모 “영어 못하는 애들”…BTS 저격 논란 해명

전지현 시모 “영어 못하는 애들”…BTS 저격 논란 해명
허경환, 유재석에 ‘외출 금지령’ 당했다…“나가지 마”

허경환, 유재석에 ‘외출 금지령’ 당했다…“나가지 마”
‘왕사남’ 60억 성과급 잭팟?…장항준 “러닝 개런티 없다” 한숨

‘왕사남’ 60억 성과급 잭팟?…장항준 “러닝 개런티 없다” 한숨
온몸 ‘구더기’ 들끓다 숨진 아내…“종아리에서 파리 유충 발견”

온몸 ‘구더기’ 들끓다 숨진 아내…“종아리에서 파리 유충 발견”
친딸 성폭행범…출소 1년 만에 교제녀 11세 장애 딸 또 성폭행

친딸 성폭행범…출소 1년 만에 교제녀 11세 장애 딸 또 성폭행
“태양의 후예 김지원 맞아?”…뼈말라 된 근황 ‘충격’

“태양의 후예 김지원 맞아?”…뼈말라 된 근황 ‘충격’
인기 클릭
Weekly Best

  1. “상간남과 오빠 동생 할래”…25층 난간 매달린 아내

    “상간남과 오빠 동생 할래”…25층 난간 매달린 아내

  2. ‘100억대 건물주’ 양세형 “전현무 통장에 현금…” 충격 폭로했다

    ‘100억대 건물주’ 양세형 “전현무 통장에 현금…” 충격 폭로했다

  3. 유부남 김원훈, 엄지윤과 결혼 발표…“4월 1일 새 출발” 반전

    유부남 김원훈, 엄지윤과 결혼 발표…“4월 1일 새 출발” 반전

  4. ‘삐끼삐끼’ 이주은, 야구장 떠난다…“정말 행복했다”

    ‘삐끼삐끼’ 이주은, 야구장 떠난다…“정말 행복했다”

  5. “충주맨, 우리은행 입사했다”…은행장 옆자리에 나란히

    “충주맨, 우리은행 입사했다”…은행장 옆자리에 나란히
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“‘도전 슈퍼모델’ 메인MC 유명모델…도전자 치아 뽑고 학대” 충격 폭로

“‘도전 슈퍼모델’ 메인MC 유명모델…도전자 치아 뽑고 학대” 충격 폭로

모델 제니스 디킨슨이 ‘도전 슈퍼모델’ 시리즈에서 호흡을 맞췄던 모델 타이라 뱅크스를 저격했다.24일(현지시간) TMZ에 따르면 디킨슨
‘오스카’ 스타들의 레드카펫 드레스 열전

‘오스카’ 스타들의 레드카펫 드레스 열전

넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 ‘케데헌’)가 미국 아카데미(오스카) 2관왕에 오르며 시상식의 또 하나의 주인공이 됐다