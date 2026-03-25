사과문에 “울 이쁘니”…장영란 남편 한창 응원 되레 논란

장영란 인스타그램

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Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 장영란이 사과한 논란의 핵심은? 연계 편성 허위 광고

방송인 장영란이 홈쇼핑 ‘연계 편성’ 의혹에 대해 사과한 가운데, 남편 한창의 공개 응원이 또 다른 논쟁을 낳고 있다.24일 장영란은 자신의 인스타그램에 최근 제기된 ‘연계 편성’ 의혹과 관련해 입장문을 밝혔다.그는 “확인한 바로는 관련 규정과 가이드라인을 준수해왔다”며 “홈쇼핑이나 방송 측의 연출 과정, 출연자 섭외 등에 관여한 사실이 없다”고 설명했다.다만 “그 과정이 일부 소비자들에게는 다르게 느껴질 수 있었고, 결과적으로 판단이 부족했던 부분도 있었다고 생각한다”며 “적절하지 못한 출연자를 통해 제품이 소개되며 실망을 드린 점은 무겁게 받아들이고 있다”고 사과했다.이번 논란은 전날 유튜브 채널 ‘사망여우TV’가 제기했다.해당 채널은 지상파 건강 정보 프로그램에서 특정 성분으로 체중 감량에 성공한 사례가 소개된 직후, 홈쇼핑에서 동일 성분 제품이 판매된 점을 근거로 ‘연계 편성’ 의혹을 제기했다. 방송 콘텐츠와 상품 판매가 맞물리며 소비자를 기만한 것 아니냐는 지적이다.이런 상황에서 남편 한창의 댓글이 주목받았다.한창은 장영란의 사과문 게시물에 “매일 밤잠 설치며 괴로워하는 모습을 지켜보는 남편으로서 마음이 아프다”며 “업계 관행이라며 억울할 법도 한데, 누구 탓도 하지 않고 온전히 책임지려 고개 숙이는 울(우리) 이쁘니 모습에 참 많은 생각이 든다”고 적었다.이어 “늘 진심으로 사람들을 대하던 당신이니까 이 위기도 잘 이겨낼 거라고 믿는다. 기죽지 마라. 내가 옆에서 더 단단하게 지켜주겠다”고 덧붙이며 공개적으로 응원을 보냈다.해당 댓글이 알려지자 네티즌 반응은 엇갈렸다.일부는 “힘들 때 옆에서 지켜주는 모습이 든든하다” “진심이 느껴진다” “내조의 정석”이라며 긍정적인 반응을 보였다.반면 “사과문에 달기에는 부적절한 표현” “억울하다는 뉘앙스로 읽힐 수 있다” “오히려 논란을 키운다”는 지적도 이어졌다.온라인뉴스부