기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“자랑스럽다”더니…김흥국, BTS 언급하며 ‘말실수’

입력 :2026-03-25 16:40:37
수정 :2026-03-25 16:40:37
가수 김흥국이 그룹 방탄소년단(BTS)의 서울 광화문 광장 공연을 언급하며 공개적으로 응원했다. 유튜브 채널 ‘김흥국 들이대TV’ 캡처
가수 김흥국이 그룹 방탄소년단(BTS)의 서울 광화문 광장 공연을 언급하며 공개적으로 응원했다. 유튜브 채널 ‘김흥국 들이대TV’ 캡처


가수 김흥국이 그룹 방탄소년단(BTS)의 서울 광화문 광장 공연을 언급하며 공개적으로 응원했다.

김흥국은 25일 자신의 유튜브 채널 ‘김흥국 들이대TV’를 통해 “BTS 공연이 성공적으로 끝나 정말 자랑스럽다”며 “대한민국 수도 서울, 그것도 광화문에서 4년 만에 완전체로 무대를 펼친 것은 세계를 놀라게 한 일”이라고 말했다.

이어 김흥국은 BTS 상징색인 ‘보라색’을 착각한 듯 “‘아미’(BTS 팬덤명) 팬들이 모여 만든 초록빛 물결일 보면서 자랑스러웠다”고 했다.

또 “가수는 무대를 위해 모든 공연을 준비한다”며 “관객 수는 중요한 것이 아니다”라고 강조했다.

그러면서 “BTS가 대한민국을 대표해 세계 무대에서 활약하는 만큼 국위선양을 위해 더 칭찬하고 응원해 주고 박수를 보내야 한다”고 덧붙였다.

BTS는 지난 21일 광화문에서 3년 9개월 만의 완전체 컴백쇼 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑(ARIRANG)’을 성공적으로 개최했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
BTS가 광화문에서 완전체로 공연한 것은 몇 년 만인가?
인기기사
수지, ‘눈부신 미모’
베이비돈크라이, ‘깜찍 퍼포먼스’
‘자체발광’ 아이브 이서
아이브 이서, 귀티가 줄줄
손인사하는 아이브 이서
이서, 봄이 왔어요
르세라핌 홍은채, 자체발광 입장
르세라핌 홍은채, 귀여운 미모
홍은채, 귀여운 고양이
“태양의 후예 김지원 맞아?”…뼈말라 된 근황 ‘충격’

“태양의 후예 김지원 맞아?”…뼈말라 된 근황 ‘충격’
장항준, 아이유에 따끔 일침 “충무로 예의 벗어나”

장항준, 아이유에 따끔 일침 “충무로 예의 벗어나”
박명수 낙상 사고…“소리 지르는데 갑자기 통증”

박명수 낙상 사고…“소리 지르는데 갑자기 통증”
‘국민 여배우’ 딸, 3000원 샌드위치 훔치다 체포…“입만 열면 ‘돈 없다’고” 日 충격

‘국민 여배우’ 딸, 3000원 샌드위치 훔치다 체포…“입만 열면 ‘돈 없다’고” 日 충격
온몸 ‘구더기’ 들끓다 숨진 아내…“종아리에서 파리 유충 발견”

온몸 ‘구더기’ 들끓다 숨진 아내…“종아리에서 파리 유충 발견”
사과문에 “울 이쁘니”…장영란 남편 한창 응원 되레 논란

사과문에 “울 이쁘니”…장영란 남편 한창 응원 되레 논란
시어머니 15년 병수발한 아내 두고 상간녀와 ‘호텔 데이트’…충격 사연

시어머니 15년 병수발한 아내 두고 상간녀와 ‘호텔 데이트’…충격 사연
산후조리원 아내 몰래 “불 꺼줘”…‘성폭행’ 주장했지만 불송치

산후조리원 아내 몰래 “불 꺼줘”…‘성폭행’ 주장했지만 불송치
취재진에게 “넌 남자도 아녀” 항의…‘마약왕’ 박왕열 국내 송환

취재진에게 “넌 남자도 아녀” 항의…‘마약왕’ 박왕열 국내 송환
인기 클릭
Weekly Best

  1. “상간남과 오빠 동생 할래”…25층 난간 매달린 아내

    “상간남과 오빠 동생 할래”…25층 난간 매달린 아내

  2. ‘100억대 건물주’ 양세형 “전현무 통장에 현금…” 충격 폭로했다

    ‘100억대 건물주’ 양세형 “전현무 통장에 현금…” 충격 폭로했다

  3. 유부남 김원훈, 엄지윤과 결혼 발표…“4월 1일 새 출발” 반전

    유부남 김원훈, 엄지윤과 결혼 발표…“4월 1일 새 출발” 반전

  4. ‘삐끼삐끼’ 이주은, 야구장 떠난다…“정말 행복했다”

    ‘삐끼삐끼’ 이주은, 야구장 떠난다…“정말 행복했다”

  5. “충주맨, 우리은행 입사했다”…은행장 옆자리에 나란히

    “충주맨, 우리은행 입사했다”…은행장 옆자리에 나란히
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“‘도전 슈퍼모델’ 메인MC 유명모델…도전자 치아 뽑고 학대” 충격 폭로

“‘도전 슈퍼모델’ 메인MC 유명모델…도전자 치아 뽑고 학대” 충격 폭로

모델 제니스 디킨슨이 ‘도전 슈퍼모델’ 시리즈에서 호흡을 맞췄던 모델 타이라 뱅크스를 저격했다.24일(현지시간) TMZ에 따르면 디킨슨
‘오스카’ 스타들의 레드카펫 드레스 열전

‘오스카’ 스타들의 레드카펫 드레스 열전

넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 ‘케데헌’)가 미국 아카데미(오스카) 2관왕에 오르며 시상식의 또 하나의 주인공이 됐다