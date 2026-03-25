기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘왕사남’ 박지훈, 17세 단종과 동갑 시절 사진 공개

입력 :2026-03-25 17:45:49
수정 :2026-03-25 17:45:49
사진=YY엔터터인먼트 인스타그램 캡처
사진=YY엔터터인먼트 인스타그램 캡처


영화 ‘왕과 사는 남자’ 1500만 관객 돌파를 기념해 주인공 단종 역으로 열연한 배우 박지훈의 과거 사진이 공개됐다.

25일 박지훈의 소속사 YY엔터테인먼트는 공식 인스타그램에 “17세 박지훈, 1500만 관객 여러분 감사합니다”라는 글과 함께 미공개 과거 사진 여러 장을 게시했다.

공개된 사진 속 박지훈은 실제 17세 고등학생 시절의 모습으로, 영화 속 비운의 어린 왕 단종의 나이와 같다. 사진 속 그는 지금보다 앳된 얼굴과 맑은 눈망울, 귀여운 표정이 돋보인다.

‘왕과 사는 남자’의 흥행 질주는 거침이 없다. 개봉 50일째인 이날 오후 영화는 1500만 관객의 벽을 넘어섰다. 1457년 청령포를 배경으로 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 그린 이 작품은 장항준 감독 특유의 섬세한 연출과 배우들의 호연이 어우러져 전 세대의 공감을 끌어냈다.

사진=YY엔터터인먼트 인스타그램 캡처
사진=YY엔터터인먼트 인스타그램 캡처


지난 20일 개봉 45일 만에 1400만 돌파에 성공한 이후 역대 흥행 4위인 ‘국제시장’(1425만 명)과 3위였던 ‘신과함께-죄와 벌’(1441만 명)을 차례로 제치고 현재 역대 한국 영화 흥행 3위에 안착했다. 이제 남은 기록은 2위 ‘극한직업’(1626만 명)과 1위 ‘명량’(1761만 명)뿐이다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
영화 ‘왕과 사는 남자’의 배경 시기는?
인기기사
수지, ‘눈부신 미모’
베이비돈크라이, ‘깜찍 퍼포먼스’
‘자체발광’ 아이브 이서
아이브 이서, 귀티가 줄줄
손인사하는 아이브 이서
이서, 봄이 왔어요
르세라핌 홍은채, 자체발광 입장
르세라핌 홍은채, 귀여운 미모
홍은채, 귀여운 고양이
“태양의 후예 김지원 맞아?”…뼈말라 된 근황 ‘충격’

“태양의 후예 김지원 맞아?”…뼈말라 된 근황 ‘충격’
박명수 낙상 사고…“소리 지르는데 갑자기 통증”

박명수 낙상 사고…“소리 지르는데 갑자기 통증”
‘국민 여배우’ 딸, 3000원 샌드위치 훔치다 체포…“입만 열면 ‘돈 없다’고” 日 충격

‘국민 여배우’ 딸, 3000원 샌드위치 훔치다 체포…“입만 열면 ‘돈 없다’고” 日 충격
사과문에 “울 이쁘니”…장영란 남편 한창 응원 되레 논란

사과문에 “울 이쁘니”…장영란 남편 한창 응원 되레 논란
온몸 ‘구더기’ 들끓다 숨진 아내…“종아리에서 파리 유충 발견”

온몸 ‘구더기’ 들끓다 숨진 아내…“종아리에서 파리 유충 발견”
산후조리원 아내 몰래 “불 꺼줘”…‘성폭행’ 주장했지만 불송치

산후조리원 아내 몰래 “불 꺼줘”…‘성폭행’ 주장했지만 불송치
시어머니 15년 병수발한 아내 두고 상간녀와 ‘호텔 데이트’…충격 사연

시어머니 15년 병수발한 아내 두고 상간녀와 ‘호텔 데이트’…충격 사연
취재진에게 “넌 남자도 아녀” 항의…‘마약왕’ 박왕열 국내 송환

취재진에게 “넌 남자도 아녀” 항의…‘마약왕’ 박왕열 국내 송환
“‘도전 슈퍼모델’ 메인MC 유명모델…도전자 치아 뽑고 학대” 충격 폭로

“‘도전 슈퍼모델’ 메인MC 유명모델…도전자 치아 뽑고 학대” 충격 폭로
인기 클릭
Weekly Best

  1. “상간남과 오빠 동생 할래”…25층 난간 매달린 아내

    “상간남과 오빠 동생 할래”…25층 난간 매달린 아내

  2. ‘100억대 건물주’ 양세형 “전현무 통장에 현금…” 충격 폭로했다

    ‘100억대 건물주’ 양세형 “전현무 통장에 현금…” 충격 폭로했다

  3. 유부남 김원훈, 엄지윤과 결혼 발표…“4월 1일 새 출발” 반전

    유부남 김원훈, 엄지윤과 결혼 발표…“4월 1일 새 출발” 반전

  4. ‘삐끼삐끼’ 이주은, 야구장 떠난다…“정말 행복했다”

    ‘삐끼삐끼’ 이주은, 야구장 떠난다…“정말 행복했다”

  5. “충주맨, 우리은행 입사했다”…은행장 옆자리에 나란히

    “충주맨, 우리은행 입사했다”…은행장 옆자리에 나란히
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“‘도전 슈퍼모델’ 메인MC 유명모델…도전자 치아 뽑고 학대” 충격 폭로

“‘도전 슈퍼모델’ 메인MC 유명모델…도전자 치아 뽑고 학대” 충격 폭로

모델 제니스 디킨슨이 ‘도전 슈퍼모델’ 시리즈에서 호흡을 맞췄던 모델 타이라 뱅크스를 저격했다.24일(현지시간) TMZ에 따르면 디킨슨
‘오스카’ 스타들의 레드카펫 드레스 열전

‘오스카’ 스타들의 레드카펫 드레스 열전

넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 ‘케데헌’)가 미국 아카데미(오스카) 2관왕에 오르며 시상식의 또 하나의 주인공이 됐다