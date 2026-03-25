‘왕사남’ 박지훈, 17세 단종과 동갑 시절 사진 공개

사진=YY엔터터인먼트 인스타그램 캡처

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Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 영화 ‘왕과 사는 남자’의 배경 시기는? 1457년 1500년

영화 ‘왕과 사는 남자’ 1500만 관객 돌파를 기념해 주인공 단종 역으로 열연한 배우 박지훈의 과거 사진이 공개됐다.25일 박지훈의 소속사 YY엔터테인먼트는 공식 인스타그램에 “17세 박지훈, 1500만 관객 여러분 감사합니다”라는 글과 함께 미공개 과거 사진 여러 장을 게시했다.공개된 사진 속 박지훈은 실제 17세 고등학생 시절의 모습으로, 영화 속 비운의 어린 왕 단종의 나이와 같다. 사진 속 그는 지금보다 앳된 얼굴과 맑은 눈망울, 귀여운 표정이 돋보인다.‘왕과 사는 남자’의 흥행 질주는 거침이 없다. 개봉 50일째인 이날 오후 영화는 1500만 관객의 벽을 넘어섰다. 1457년 청령포를 배경으로 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 그린 이 작품은 장항준 감독 특유의 섬세한 연출과 배우들의 호연이 어우러져 전 세대의 공감을 끌어냈다.지난 20일 개봉 45일 만에 1400만 돌파에 성공한 이후 역대 흥행 4위인 ‘국제시장’(1425만 명)과 3위였던 ‘신과함께-죄와 벌’(1441만 명)을 차례로 제치고 현재 역대 한국 영화 흥행 3위에 안착했다. 이제 남은 기록은 2위 ‘극한직업’(1626만 명)과 1위 ‘명량’(1761만 명)뿐이다.강경민 기자