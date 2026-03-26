기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘욕설 논란’ 서인영, 공황장애·우울증 고백…“미쳐버릴 것 같았다”

입력 :2026-03-26 15:03:11
수정 :2026-03-26 15:03:11
사진=유튜브 ‘개과천선 서인영’ 캡처
사진=유튜브 ‘개과천선 서인영’ 캡처


가수 서인영이 과거 논란이 됐던 ‘해외 촬영 욕설 사건’에 대해 해명했다.

지난 26일 서인영은 자신의 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’의 첫 에피소드를 통해 그간의 근황과 과거의 과오를 되짚는 시간을 가졌다. 이날 영상에서는 2017년 예능 프로그램 ‘님과 함께’ 촬영 당시 불거졌던 욕설 영상을 시청했다. 그는 “이 영상을 처음 본다”고 밝혔다. 해당 사건은 당시 현장에 있던 스태프가 서인영이 누군가에게 욕설을 하는 장면을 촬영해 온라인에 유포하며 서인영의 연예계 활동에 치명적인 타격을 입혔다.

서인영은 당시 자신의 행동에 대해 “내가 저렇게 욕한 건 잘못했다. 그 부분은 잘못했다”며 본인의 과오를 인정했다.

그는 “이때 10시간 넘게 바닥에서 잠을 잤다. 제작비를 줄이기 위해 어쩔 수 없었다. 그건 이해했다. 그런데 그러고 난 뒤에 예민해진 상태에서 또 9시간 정도를 기다려야 했다. 미쳐버릴 것 같았다”고 당시의 극한 상황을 설명했다.

사진=유튜브 ‘개과천선 서인영’ 캡처
사진=유튜브 ‘개과천선 서인영’ 캡처


사진=유튜브 ‘개과천선 서인영’ 캡처
사진=유튜브 ‘개과천선 서인영’ 캡처


논란의 핵심이었던 욕설의 대상에 대해서는 “친한 매니저에게 욕을 했다”며 프로그램 작가에게 욕했다는 소문도 있었지만 “그건 진짜 아니다”라고 선을 그었다. 이어 소위 ‘갑질 리스트’라 불리며 온라인상에 유포됐던 일등석 요구 등 10여 가지 의혹에 대해서도 “그건 모두 사실이 아니다”라고 강조했다.

그러면서 “저는 그렇게 역겨운 사람은 아니다”라고 억울함을 호소했다.

서인영은 “그땐 회사에서 무대응하라고 했다. 만약 지금이었다면 끝까지 싸웠을 거다. 사실이 아닌 걸로 정말 사람을 슬프게 하지 않았으면 좋겠다”고 밝혔다.

이어 “진짜로 몸과 마음이 아파서 병원을 갔다. 내가 그렇게 망가질 줄 몰랐다. 우울증의 끝이었다. 살고 싶지도 않았다”고 전해 안타까움을 자아냈다. 그는 공황장애와 우울증이 겹치며 정상적인 활동이 불가능했던 수년간의 공백기를 가졌다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
서인영이 욕설한 대상은 누구였나요?
인기기사
수지, ‘눈부신 미모’
베이비돈크라이, ‘깜찍 퍼포먼스’
‘자체발광’ 아이브 이서
아이브 이서, 귀티가 줄줄
손인사하는 아이브 이서
이서, 봄이 왔어요
르세라핌 홍은채, 자체발광 입장
르세라핌 홍은채, 귀여운 미모
홍은채, 귀여운 고양이
“샤워실 안 비극”…청주교도소 30대女 재소자 사망

“샤워실 안 비극”…청주교도소 30대女 재소자 사망
송가인 허벅지 상태 어떻길래 “이런 적 처음”… 몸매 유지 비결 있었다

송가인 허벅지 상태 어떻길래 “이런 적 처음”… 몸매 유지 비결 있었다
“시체인 줄, 소름 돋았다”…땅에서 나온 ‘이것’ 정체에 中 ‘발칵’

“시체인 줄, 소름 돋았다”…땅에서 나온 ‘이것’ 정체에 中 ‘발칵’
자식에게 물려준다더니…‘82세’ 선우용여 “당근에서 1만원에 판다” 충격

자식에게 물려준다더니…‘82세’ 선우용여 “당근에서 1만원에 판다” 충격
“자랑스럽다”더니…김흥국, BTS 언급하며 ‘말실수’

“자랑스럽다”더니…김흥국, BTS 언급하며 ‘말실수’
정선희, 개그맨 선배들 ‘홍어 먹이기’ 가혹행위 폭로

정선희, 개그맨 선배들 ‘홍어 먹이기’ 가혹행위 폭로
“순결은 여성이 준비할 수 있는 최고의 혼수”…논란인 버스 광고 정체

“순결은 여성이 준비할 수 있는 최고의 혼수”…논란인 버스 광고 정체
입 맞추며 “예쁘다 우리”…배우 하지원, ‘동성 키스신’ 공개

입 맞추며 “예쁘다 우리”…배우 하지원, ‘동성 키스신’ 공개
“싹 쓸어갔다” ‘쓰봉’ 사재기에 李대통령도 나서…“재활용 원료로 만들라”

“싹 쓸어갔다” ‘쓰봉’ 사재기에 李대통령도 나서…“재활용 원료로 만들라”
인기 클릭
Weekly Best

  1. “상간남과 오빠 동생 할래”…25층 난간 매달린 아내

    “상간남과 오빠 동생 할래”…25층 난간 매달린 아내

  2. “태양의 후예 김지원 맞아?”…뼈말라 된 근황 ‘충격’

    “태양의 후예 김지원 맞아?”…뼈말라 된 근황 ‘충격’

  3. ‘100억대 건물주’ 양세형 “전현무 통장에 현금…” 충격 폭로했다

    ‘100억대 건물주’ 양세형 “전현무 통장에 현금…” 충격 폭로했다

  4. ‘삐끼삐끼’ 이주은, 야구장 떠난다…“정말 행복했다”

    ‘삐끼삐끼’ 이주은, 야구장 떠난다…“정말 행복했다”

  5. “충주맨, 우리은행 입사했다”…은행장 옆자리에 나란히

    “충주맨, 우리은행 입사했다”…은행장 옆자리에 나란히
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“‘도전 슈퍼모델’ 메인MC 유명모델…도전자 치아 뽑고 학대” 충격 폭로

“‘도전 슈퍼모델’ 메인MC 유명모델…도전자 치아 뽑고 학대” 충격 폭로

모델 제니스 디킨슨이 ‘도전 슈퍼모델’ 시리즈에서 호흡을 맞췄던 모델 타이라 뱅크스를 저격했다.24일(현지시간) TMZ에 따르면 디킨슨
‘오스카’ 스타들의 레드카펫 드레스 열전

‘오스카’ 스타들의 레드카펫 드레스 열전

넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 ‘케데헌’)가 미국 아카데미(오스카) 2관왕에 오르며 시상식의 또 하나의 주인공이 됐다