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김대희, ‘한의대 합격’ 딸 자랑…연예인급 미모도 화제

입력 :2026-03-26 15:40:13
수정 :2026-03-26 15:40:13
사진=tvN STORY·E채널 ‘내 새끼의 연애’ 캡처
사진=tvN STORY·E채널 ‘내 새끼의 연애’ 캡처


개그맨 김대희가 첫째 딸의 ‘한의대 합격’ 소식을 전하며 딸 자랑에 나섰다.

오는 28일 방송되는 채널S 예능 ‘니돈내산 독박투어4’에서는 김대희, 김준호, 장동민, 유세윤, 홍인규 등 ‘독박즈’ 5인방이 일본 홋카이도에서 현지 디저트 맛집 투어에 나선다. 이와 함께 일본에서 출연진의 가족과 깜짝 상봉하는 에피소드가 공개된다.

이날 독박즈는 따로 일본에 여행 온 김대희의 아내와 첫째 딸 사윤 양, 홍인규의 아들 태경 군을 만난다. 평소 방송을 통해 돈독한 가족애를 보여 왔던 이들은 타지에서 조우하며 반가운 기색을 감추지 못했다.

사진=채널S ‘니돈내산 독박투어4’ 캡처
사진=채널S ‘니돈내산 독박투어4’ 캡처


특히 김대희는 미모와 지성을 겸비한 딸 사윤 양을 멤버들에게 소개하며 ‘딸 바보’다운 면모를 보였다. 사윤 양은 앞서 연세대학교 재학 중 반수를 선택해 한의대에 최종 합격했다는 사실이 알려지며 큰 화제를 모은 바 있다.

김대희는 “사윤이가 나중에 한의원을 개원하면 특별히 너희들에게는”이라며 야심 찬 공약을 내걸자 김준호는 “됐다. 최소 공진단 정도는 주고 시작할 줄 알았는데”라고 응수해 현장을 웃음바다로 만들었다.

사진=채널S ‘니돈내산 독박투어4’ 캡처
사진=채널S ‘니돈내산 독박투어4’ 캡처


홍인규의 장남 태경 군 역시 몰라보게 성장한 훈훈한 비주얼로 눈길을 끌었다. 김대희는 태경 군의 외모를 향해 “정말 잘생겼다”며 감탄했고, 김준호 역시 “피부가 정말 하얗네”라며 부러워했다.

훈훈한 분위기 속 장동민은 “너희 아빠가 ‘독박 게임’에서 매번 지는 거 보면 기분이 어때?”라고 물었고 태경 군은 당황하지 않고 “제가 봤을 때 (아빠의) 패인은”이라며 나름의 논리적인 분석을 내놨다. 이어 “전 모든 종목에 자신 있다”며 아버지를 대신해 복수하겠다는 당찬 포부를 밝히기도 했다.

가족들의 깜짝 등장으로 더욱 풍성해진 ‘니돈내산 독박투어4’ 홋카이도 편은 28일 오후 9시에 방송된다.

강경민 기자
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