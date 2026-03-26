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‘오징어 게임’ 황동혁 감독, 대륙 최고 ‘미녀 배우’와 투샷

입력 :2026-03-26 17:33:43
수정 :2026-03-26 17:33:43
사진=판빙빙 인스타그램 캡처
사진=판빙빙 인스타그램 캡처


글로벌 신드롬을 일으킨 넷플릭스 시리즈 ‘오징어 게임’ 황동혁 감독과 중국의 톱스타 판빙빙의 깜짝 만남이 포착됐다.

판빙빙은 지난 24일 자신의 인스타그램에 영문으로 “지성과 창의성이 어우러진 아름다운 만남(A beautiful gathering of minds and creativity)”이라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 판빙빙이 황 감독과 나란히 서서 카메라를 응시하는 모습이 담겼다. 사진 속 판빙빙은 ‘대륙 최고의 미녀’라는 수식어를 다시 한번 입증했다. 그는 서구적인 화려함과 동양적인 단아함이 공존하는 외모로 중화권을 넘어 전 세계 패션 및 뷰티 업계의 러브콜을 받아왔다.

한편 황동혁 감독은 현재 차기작 준비에 박차를 가하고 있다. 그는 차기작으로 노인 살해를 소재로 한 파격적인 영화 ‘KO Club’(Killing Old People Club)을 구상 중인 것으로 알려졌다. 이와 더불어 넷플릭스 새 시리즈 ‘딜러’의 기획과 제작에도 참여하며 창작자로서의 영향력을 확장하고 있다.

두 사람의 사진이 공개되자 이번 만남이 황 감독의 향후 프로젝트와 연관이 있을지에 주목하고 있다. 앞서 판빙빙은 한국 드라마 ‘인사이더’에 카메오로 출연하며 한국 콘텐츠와의 인연을 맺은 바 있다.

강경민 기자
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