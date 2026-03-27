타블로 “‘타진요’ 시절 BTS 슈가와 첫 만남”…당시 건넨 조언 ‘한 가지’

사진=에픽하이 유튜브 채널 캡처

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Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 타블로가 연습생 시절 슈가에게 한 조언은? 돈 많이 벌어 놔라 음악에 집중해라

힙합 그룹 ‘에픽하이’의 타블로가 그룹 ‘방탄소년단(BTS)’ 멤버 슈가와의 첫 만남을 회상했다.지난 26일 에픽하이 공식 유튜브 채널의 콘텐츠 ‘EPIKASE(에픽카세)’에는 방탄소년단의 RM과 슈가가 게스트로 출연했다.이날 방송에서 타블로는 과거 자신이 이른바 ‘타진요’ 사건으로 인생에서 가장 힘겨운 시기를 보내던 당시 연습생 신분이던 슈가와 처음 마주했던 일화를 공개했다.‘타진요’란 ‘타블로에게 진실을 요구합니다’의 줄임말로, 과거 타블로의 학력에 대해 근거 없는 의혹을 제기하며 집요하게 공격했던 온라인 커뮤니티와 그 사건을 일컫는다.당시 랩 연습을 위해 작업실을 찾았던 슈가는 자신의 우상인 타블로를 목격했으나 ‘타진요’ 사건으로 인해 쉽사리 팬심을 전하지 못했다. 슈가그는 “그때 형(타블로)이 너무 힘들어하니까”라며 당시 차마 다가가지 못했던 조심스러운 마음을 털어놨다.힘든 일을 겪으며 깨달은 바가 있던 타블로는 이제 막 꿈을 시작하는 후배에게 현실적인 조언을 건넸다. 슈가는 타블로가 자신에게 “돈 많이 벌어 놔라”라고 말했던 것을 지금까지 또렷하게 기억하고 있었다.이에 대해 타블로는 “인생 끝났다고 생각했다. (슈가는) 시작하는 친구 같았다. 언제 안 좋은 일이 일어날지 모르는 직업이라는 걸 너무 깨달았다”며 본인의 경험을 바탕으로 진심 어린 충고를 했던 이유를 밝혔다.슈가는 타블로의 조언 덕분에 자산을 잘 관리하고 있다며 “그래서 많이 모아 놨다. 안 쓰고 모아 놓는다”고 강조했다.두 팀의 인연은 방탄소년단이 데뷔한 이후 음악방송 대기실에서도 이어졌다. 타블로는 당시 요로결석으로 인해 극심한 통증에 시달리던 상태였음을 뒤늦게 고백해 RM과 슈가를 놀라게 했다. 타블로는 “아침에 화장실에서 기절했다”며 병원에서 강력한 진통제를 맞고 간신히 생방송 무대에 올랐던 상황을 전했다. 그런 와중에 대기실을 찾아온 방탄소년단 멤버들과 밝은 모습으로 기념사진을 찍었던 당시를 추억했다.한편, 방탄소년단은 지난 20일 정규 5집 ‘아리랑’을 발매하고 타이틀곡 ‘스윔(Swim)’으로 전 세계적인 활동을 이어가고 있다.강경민 기자