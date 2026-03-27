“분위기 완전 다르네” 안경 쓴 김연아…일상 사진 대방출

결혼 1년도 안 됐는데…최여진, 집 나와서 사는 중

배우 최여진이 카라반에서 보내는 신혼 생활을 공개했다. 26일 최여진의 유튜브 채널 ‘여진이네’에는 ‘가평 생활 A to Z, 여진이네가 일상을 보내는 방법’이라는 제목의 영상이 올라왔다. 이날 영상에서 최여진은 집 공사가 지연되면서 카라반에서 생활 중이라고 밝혔다. 최여진은 “비 때문에 공사가 계속 미뤄져 겨울을 카라반에서 보냈다”며 “약간 불편한 점은 있지만 이렇게 사는 것도 재미있다”고 말했다. 그러면서도 “머리가 천장에 닿고, 신발을 신고 화장실을 가야 하는 등 불편함도 있다”고 솔직하게 털어놨다. 카라반 옆 텐트 공간도…