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서인영, 유튜브 돌연 삭제되더니… ‘채널 재오픈’ 무슨 일

입력 :2026-03-28 15:15:10
수정 :2026-03-28 15:15:10
서인영 SNS
서인영 SNS


가수 서인영이 돌연 삭제됐던 유튜브 채널을 다시 개설하며 근황을 전했다.

서인영은 28일 자신의 SNS를 통해 “화끈하게 채널 다시 만들었어요”라며 “여러분 아시죠, 제 성격? 컴백 2회 차 응원해 주세요”라고 밝혔다.

앞서 그는 지난 26일 ‘개과천선 서인영’ 유튜브 채널을 통해 이혼 등 과거 논란과 악성 댓글에 대한 솔직한 심경을 털어놓으며 큰 화제를 모았다. 그러나 해당 영상은 공개 하루 만에 돌연 삭제돼 궁금증을 자아냈다.

이에 대해 서인영은 “일시적인 오류로 계정이 잠깐 막혔다”며 “개과천선 너무 힘들다”고 재치 있게 상황을 설명했다. 이어 “여러분들이 남겨준 댓글을 모두 읽고 있다. 선플 감사드린다”고 덧붙이며 팬들에게 고마운 마음을 전했다.


온라인뉴스부
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