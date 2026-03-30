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샤이니 태민, 얼굴 달라졌다고?…성형설에 직접 올린 사진

입력 :2026-03-30 09:32:46
수정 :2026-03-30 09:32:46
태민 인스타그램
태민 인스타그램


그룹 샤이니 태민이 온라인상에서 성형설에 휩싸이자 근황을 직접 전했다.

지난 29일 태민은 자신의 계정에 “HOME SWEET HOME(집이 최고)”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진에서 태민은 여전한 어린왕자 비주얼을 뽐내고 있다.

별다른 멘트는 없었지만, 그가 2주 만에 새로운 사진을 공개한 것은 갑자기 불거진 성형설에 대한 입장이 아니냐는 의견이 나왔다.앞서 태민은 최근 음악 플랫폼 아마존 뮤직 공식 계정에 올라온 영상 속 모습이 기존의 얼굴과 다르다며 성형설에 휘말렸다.

한편 태민은 2008년 샤이니로 데뷔했다.

그는 최근 빅플래닛메이트엔터와 전속계약을 끝내고 지드래곤, 송강호, 김종국이 소속된 갤럭시코퍼레이션에 새 둥지를 틀었다.

온라인뉴스부
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