샤이니 태민, 얼굴 달라졌다고?…성형설에 직접 올린 사진

손종원 “엄숙한 결혼식 원해”…‘냉부해’ 깜짝 발표에 축하 쏟아져

JTBC 예능 ‘냉장고를 부탁해’에서 셰프들의 결혼 이야기가 쏟아지며 궁금증을 자극했다. 지난 29일 방송 말미 공개된 예고 영상에는 소녀시대 티파니와 효연이 게스트로 등장했다. 이 자리에서 MC 김성주는 티파니가 배우 변요한과 혼인신고를 마쳤다고 언급해 눈길을 끌었다. 효연은 “결혼이나 하면 다행이라고 생각했다”고 말해 웃음을 자아냈다. 이어 김성주는 “오늘 이 자리에서 결혼 발표를 한다고 한다”고 밝혀 현장을 술렁이게 했다. 이에 셰프들은 각자의 결혼관을 털어놨다. 권성준은 “첫사랑은”, 윤남노는 “내가 결혼을 한다면”, 박은…