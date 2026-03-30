기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘변요한 ♥’ 티파니, 냉장고 가득 시어머니표 반찬…“사랑받는 며느리”

입력 :2026-03-30 10:41:34
수정 :2026-03-30 10:41:34
사진=JTBC ‘냉장고를 부탁해’ 캡처
사진=JTBC ‘냉장고를 부탁해’ 캡처


그룹 ‘소녀시대’의 멤버 겸 배우 티파니 영이 신혼집 냉장고를 최초로 공개한다.

지난 29일 JTBC 요리 예능 프로그램 ‘냉장고를 부탁해’에는 티파니 영과 그의 절친한 동료 효연의 동반 출연했다.

게스트로 나선 티파니 영의 냉장고 내부에는 정갈하게 정리된 각종 밑반찬이 가득 차 있어 출연진과 셰프 군단의 탄성을 자아냈다. 의외의 살림 솜씨에 함께 출연한 효연이 “설마 파니가?(직접 만든 거냐)”라며 놀라움을 표하자 티파니 영은 수줍은 미소와 함께 “어머님 찬스”라며 “사랑을 많이 받고 있다”고 답했다.

남편 변요한 어머니의 며느리 사랑과 신혼 생활의 달콤함이 고스란히 묻어나는 대목이다.

사진=JTBC ‘냉장고를 부탁해’ 캡처
사진=JTBC ‘냉장고를 부탁해’ 캡처


이날 녹화 현장에서 MC 김성주는 티파니 영과 변요한의 깜짝 결혼 소식을 다시 한번 조명하며 축하 인사를 건넸다. 곁에 있던 효연은 15년 지기다운 거침없는 입담으로 “결혼이나 하면 다행이라고 생각했다”는 농담을 던져 녹화장을 웃음바다로 만들었다.

한편 티파니 영과 변요한은 지난 2월 27일 혼인신고를 마치고 부부가 됐다.

앞서 두 사람은 지난해 12월 결혼 전제로 열애 중이라고 밝혀 화제를 모았다. 이들은 2024년 5월 공개된 디즈니+ 시리즈 ‘삼식이 삼촌’에 함께 출연하며 연인으로 발전해 결혼까지 골인한 것으로 알려졌다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
티파니 영 냉장고 속 밑반찬은 누가 만든 것인가?
인기기사
제니, 비키니 화보 공개… 넘사벽 슬랜더 몸매
수지, ‘눈부신 미모’
베이비돈크라이, ‘깜찍 퍼포먼스’
심현섭, ‘11세 연하’ 아내와 수도요금 갈등…“호수에서 씻어”

심현섭, ‘11세 연하’ 아내와 수도요금 갈등…“호수에서 씻어”
‘월수입 5천’ 개그맨, 전재산 사기…“뇌종양에 청력 잃어”

‘월수입 5천’ 개그맨, 전재산 사기…“뇌종양에 청력 잃어”
‘대학로 이영애’였다던 배우…‘서울예대 여신’ 졸업사진 화제

‘대학로 이영애’였다던 배우…‘서울예대 여신’ 졸업사진 화제
“제발 놔주세요!” 울부짖는 9살 딸 앞에서 母 ‘질질’ 강제 연행…공항 체포 영상 논란

“제발 놔주세요!” 울부짖는 9살 딸 앞에서 母 ‘질질’ 강제 연행…공항 체포 영상 논란
“아침식사 간단한 ‘두 가지’면 충분”…염증 잡고 체중도 ‘쑥’ 내려가

“아침식사 간단한 ‘두 가지’면 충분”…염증 잡고 체중도 ‘쑥’ 내려가
“짜장면에 이물질, 환불해달라”… 싹싹 비워진 21그릇 회수한 중국집 사장 ‘분통’

“짜장면에 이물질, 환불해달라”… 싹싹 비워진 21그릇 회수한 중국집 사장 ‘분통’
“엄마 안 닮았다”… ‘이규혁 판박이’ 손담비 딸 공개

“엄마 안 닮았다”… ‘이규혁 판박이’ 손담비 딸 공개
박왕열, 생활고 ‘IQ 50’ 지적장애인 ‘지게꾼’ 삼았다

박왕열, 생활고 ‘IQ 50’ 지적장애인 ‘지게꾼’ 삼았다
손종원 “엄숙한 결혼식 원해”…‘냉부해’ 깜짝 발표에 축하 쏟아져

손종원 “엄숙한 결혼식 원해”…‘냉부해’ 깜짝 발표에 축하 쏟아져
인기 클릭
Weekly Best

  1. “태양의 후예 김지원 맞아?”…뼈말라 된 근황 ‘충격’

    “태양의 후예 김지원 맞아?”…뼈말라 된 근황 ‘충격’

  2. 설현 수영복 사진 속 ‘두 개의 오른발’ 포착…“남자 발?” 누구길래

    설현 수영복 사진 속 ‘두 개의 오른발’ 포착…“남자 발?” 누구길래

  3. 자식에게 물려준다더니…‘82세’ 선우용여 “당근에서 1만원에 판다” 충격

    자식에게 물려준다더니…‘82세’ 선우용여 “당근에서 1만원에 판다” 충격

  4. 이영자, 정선희와 7년 연락 끊은 이유…“지금도 트라우마”

    이영자, 정선희와 7년 연락 끊은 이유…“지금도 트라우마”

  5. 송가인 허벅지 상태 어떻길래 “이런 적 처음”… 몸매 유지 비결 있었다

    송가인 허벅지 상태 어떻길래 “이런 적 처음”… 몸매 유지 비결 있었다
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“‘도전 슈퍼모델’ 메인MC 유명모델…도전자 치아 뽑고 학대” 충격 폭로

“‘도전 슈퍼모델’ 메인MC 유명모델…도전자 치아 뽑고 학대” 충격 폭로

모델 제니스 디킨슨이 ‘도전 슈퍼모델’ 시리즈에서 호흡을 맞췄던 모델 타이라 뱅크스를 저격했다.24일(현지시간) TMZ에 따르면 디킨슨
‘오스카’ 스타들의 레드카펫 드레스 열전

‘오스카’ 스타들의 레드카펫 드레스 열전

넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 ‘케데헌’)가 미국 아카데미(오스카) 2관왕에 오르며 시상식의 또 하나의 주인공이 됐다