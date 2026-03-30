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장원영, 독보적 피지컬 ‘완벽한 청바지 핏’

입력 :2026-03-30 11:10:14
수정 :2026-03-30 11:10:14
사진=장원영 인스타그램 캡처
사진=장원영 인스타그램 캡처


그룹 ‘아이브(IVE)’의 멤버 장원영이 독보적인 피지컬을 자랑하며 근황을 전했다.

장원영은 지난 29일 자신의 인스타그램에 특별한 코멘트 없이 여러 장의 사진을 게시했다. 공개된 사진 속에서 그는 도심 길거리를 배경으로 자연스러운 포즈를 취하고 있다. 특히 허리 라인을 살짝 드러낸 크롭티에 캐주얼한 청바지를 매치한 스타일링을 선보였다. 군더더기 없는 실루엣과 가늘고 긴 다리 라인이 완벽한 청바지핏을 완성했다.

그는 173cm의 키에 작은 얼굴, 여리여리한 몸매로 마네킹 같은 비율을 과시했다. 여기에 긴 웨이브 스타일의 헤어로 사랑스러움을 더했다.

사진=장원영 인스타그램 캡처
사진=장원영 인스타그램 캡처


한편, 장원영이 속한 그룹 ‘아이브’는 지난 21일과 22일 이틀간 인천 인스파이어 아레나에서 ‘2026 아이브 네 번째 팬 콘서트 ’다이브 인투 아이브‘’(2026 IVE THE 4TH FAN CONCERT ‘DIVE into IVE’)를 성공적으로 마쳤다.

강경민 기자
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