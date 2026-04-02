‘마수리’ 한보배, 결혼식 사진 공개…“8년 연애 끝”

사진=한보배 인스타그램 캡처

사진=한보배 인스타그램 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 한보배가 결혼 전 연인과 사귄 기간은? 8년 3년

어린이 드라마 ‘매직키드 마수리’의 ‘풀잎이’로 대중에게 친숙한 아역 스타 출신 배우 한보배가 지난달 품절녀 대열에 합류했다.한보배는 지난 1일 자신의 인스타그램에 결혼식을 마친 소감을 직접 밝혔다. 그는 웨딩드레스를 입은 아름다운 자태가 담긴 사진과 함께 “축하해주신 모든 분 덕분에 지난 3월 가장 행복했다. 다시 한 번 진심으로 감사드린다”는 글을 게재하며 감사 인사를 전했다. 공개된 사진 속 그는 새 출발을 앞둔 신부의 설렘으로 가득한 모습이다.앞서 한보배는 지난해 12월 결혼 소식을 알린 바 있다. 당시 그는 “제 인생을 평생 함께하고 싶은 사람이 생겼다”며 “8년의 연애 끝에 2026년 3월 결혼한다”고 전했다. 소식이 전해지자 8년이라는 긴 시간 동안 변치 않는 사랑을 키워온 끝에 결실을 본 두 사람을 향한 팬들과 지인들의 축복이 쏟아졌다.한편 한보배는 2002년 박찬욱 감독의 영화 ‘복수는 나의 것’으로 데뷔하며 강렬한 인상을 남겼다. 이후 같은 해 방영된 KBS 어린이 드라마 ‘매직키드 마수리’에서 최풀잎 역을 맡아 아역 스타로 등극했다.이후 드라마 ‘대장금’, ‘태희혜교지현이’를 거쳐 성인 연기자로 발돋움해 ‘닥터스’, ‘학교 2017’ 등 작품에서 꾸준히 활약했다. 2021년 드라마 ‘언더커버’에서 안정적인 연기력을 선보인 이후 잠시 활동을 중단한 그였기에 이번 결혼 소식은 팬들에게 더욱 반가운 근황으로 다가왔다.강경민 기자