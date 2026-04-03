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이지혜, ‘인중축소술’ 했는데 어쩌나…안타까운 소식

입력 :2026-04-03 09:31:53
수정 :2026-04-03 09:31:53
유튜브 채널 ‘밉지않은 관종언니’
유튜브 채널 ‘밉지않은 관종언니’


방송인 이지혜가 성형 전후 관상 비교에 나섰다.

지난 2일 유튜브 채널 ‘밉지않은 관종언니’에는 “‘평범하게 못 삽니다’ 이지혜 인생이 힘들 수밖에 없는 충격적인 이유(족상, 관상)”라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 이지혜는 남편 문재완과 함께 족상·관상 전문가를 찾았다. 전문가는 이지혜의 발을 살펴본 뒤 “초년이 매우 힘들었을 것”이라며 “횡선이 많으면 초년 고통이 크다”고 진단했다. 이지혜는 “삶이 고통이었다”며 공감했다.

이어 전문가는 “운명이 38세에 바뀌었다”고 말했고, 문재완은 “38살이면 2017년인데 그때 결혼했다”고 설명했다.

이에 전문가는 “결혼하기 전 가슴 아픈 사연이 나온다. 가장 힘들 때는 16살 때인 1995년”이라고 덧붙였다.

이지혜는 “맞다. 그때 유학을 갔다가 자퇴하고 가출했다. 방황이 심했던 시기인데, 1995년 이야기를 아는 사람은 아무도 없다”고 털어놨다.

또 이지혜는 “인중이 길면 장수한다고 하지 않나. 제가 인중을 조금 줄였는데 단명하는 거냐”고 물었다. 전문가는 “수명을 보는 것은 관상 몇 가지가 결합이 되어야지 인중만으로는 판별하기 어렵다”고 답했다.

이지혜의 어린 시절 사진을 본 전문가는 “완전 다르시다”고 솔직하게 말하며 “어렸을 때 관상이 더 좋다”고 답해 이지혜를 놀라게 했다.

이어 전문가는 “더 이상 깎으면 안 된다. 턱은 말년운이다. 하관이 어느 정도 있어야 한다”고 조언했다.

온라인뉴스부
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