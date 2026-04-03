기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“연예인 언니보다 예뻤다”는 ‘잠실 얼짱’ 서인영 동생 근황

입력 :2026-04-03 09:36:41
수정 :2026-04-03 09:36:41
사진=KBS ‘해피투게더’, 서인영 인스타그램 캡처
사진=KBS ‘해피투게더’, 서인영 인스타그램 캡처


가수 서인영이 방송을 통해 미모의 여동생 서해영의 사진을 공개하며 ‘비주얼 자매’임을 입증했다.

지난 1일 서인영은 자신의 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’을 통해 새로 이사한 보금자리와 일상을 공유했다.

이날 영상에서 서인영은 집안 곳곳을 소개하던 중 거실 한편에 놓인 가족사진을 공개했다. 그는 여동생에 대해 “내 동생이 나 대신 연예인을 했어야 했다”며 동생의 빼어난 외모를 언급했다. 이어 “동생이 옆 동으로 이사 와서 거의 매일 온다”며 “비밀번호 누르고 그냥 들어온다”고 가까운 자매 사이임을 알렸다.

현장에 있던 제작진 역시 “동생분이 너무 미인이시다”는 반응을 보이자 서인영은 “다들 그렇게 말한다. 연예인 했어야 된다고 한다”고 전했다.

사진=유튜브 ‘개과천선 서인영’ 캡처
사진=유튜브 ‘개과천선 서인영’ 캡처


사진=유튜브 ‘개과천선 서인영’ 캡처
사진=유튜브 ‘개과천선 서인영’ 캡처


서인영은 11년 전 동생과 KBS2 예능 프로그램 ‘해피투게더’에 동반 출연하며 화제를 모은 바 있다. 당시 서해영은 ‘잠실 얼짱’ 출신이라는 화려한 이력과 함께 언니인 서인영을 꼼짝 못 하게 만드는 조용한 카리스마로 시청자들에게 강렬한 인상을 남겼다. 차분하고 단아한 서인영과는 다른 매력에 수많은 기획사의 러브콜을 받았던 것으로 알려졌으나 연예계로 발을 들이지는 않았다.

현재 서해영은 디자인 마케팅 분야에서 활동하며 커리어를 쌓고 있는 것으로 알려졌다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
서인영이 유튜브에서 공개한 것은?
인기기사
전지현, 변함없는 미모
아이브 장원영, ‘심쿵 윙크’
장원영 ‘화사한 윙크’
윙크하며 하트 만드는 장원영
손 흔드는 장원영
장원영 ‘볼 콕’
하트 쿠션 안고 포즈 취하는 장원영
손 흔드는 장원영
포즈 취하는 장원영
포즈 취하는 장원영
포즈 취하는 장원영
손인사하는 장원영
“아들·며느리·손자·아내 모두 잃고 30년째 길 위에…” 90세 노인 사연

“아들·며느리·손자·아내 모두 잃고 30년째 길 위에…” 90세 노인 사연
“잘생김이 보인다”…박은영, ♥의사 예비신랑 사진 공개

“잘생김이 보인다”…박은영, ♥의사 예비신랑 사진 공개
유재석 몸매에 동료들 ‘화들짝’…“같이 씻었는데 이소룡 몸이다”

유재석 몸매에 동료들 ‘화들짝’…“같이 씻었는데 이소룡 몸이다”
“시들거려” 50세 김준호 정자 상태 충격… ‘♥9세 연하’ 김지민 자연임신 포기

“시들거려” 50세 김준호 정자 상태 충격… ‘♥9세 연하’ 김지민 자연임신 포기
2026년 4월 6일

2026년 4월 6일
“이성 번호 따러 서점 가요”…‘번따’ 성지 된 대형서점 근황

“이성 번호 따러 서점 가요”…‘번따’ 성지 된 대형서점 근황
“27세 男이 11살 男 친척 성폭행” 충격…징역 75년 선고한 인도 법원

“27세 男이 11살 男 친척 성폭행” 충격…징역 75년 선고한 인도 법원
참전용사 ‘무료 국밥’에 건물주 감동 “월세 깎더니 식사대접 보태라고” 눈물

참전용사 ‘무료 국밥’에 건물주 감동 “월세 깎더니 식사대접 보태라고” 눈물
‘쓰봉 대란’ 때문?…“쓰레기 쏟고 봉투만 쏙” CCTV에 찍힌 ‘쓰봉’ 도둑

‘쓰봉 대란’ 때문?…“쓰레기 쏟고 봉투만 쏙” CCTV에 찍힌 ‘쓰봉’ 도둑
인기 클릭
Weekly Best

  1. 윤미래 사망, 뒤늦게 알려져… “많은 사람의 온기로 채워졌으면”

    윤미래 사망, 뒤늦게 알려져… “많은 사람의 온기로 채워졌으면”

  2. 박세리, 사실혼 의혹에 “집에 숨겨둔 남자 있다” 깜짝

    박세리, 사실혼 의혹에 “집에 숨겨둔 남자 있다” 깜짝

  3. “조카 하나는 남편 애” 동서와의 관계 의심한 아내… ‘두 번 파혼’ 사실혼 부부 사연

    “조카 하나는 남편 애” 동서와의 관계 의심한 아내… ‘두 번 파혼’ 사실혼 부부 사연

  4. “울랄라” 이다도시 뜻밖의 놀라운 근황…전지현과 ‘이곳’서 포착

    “울랄라” 이다도시 뜻밖의 놀라운 근황…전지현과 ‘이곳’서 포착

  5. 소녀시대 유리 “다섯째 임신 중…몸은 거짓말 못해” 깜짝 발언

    소녀시대 유리 “다섯째 임신 중…몸은 거짓말 못해” 깜짝 발언
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
화려한 레드카펫 스타들

화려한 레드카펫 스타들

할리우드 스타들이 30일(현지시간) 미국 뉴욕에 위치한 더 뉴욕 히스토리컬에서 열린 Apple TV의 ‘프렌즈 ＆ 네이버스’(Your
“‘도전 슈퍼모델’ 메인MC 유명모델…도전자 치아 뽑고 학대” 충격 폭로

“‘도전 슈퍼모델’ 메인MC 유명모델…도전자 치아 뽑고 학대” 충격 폭로

모델 제니스 디킨슨이 ‘도전 슈퍼모델’ 시리즈에서 호흡을 맞췄던 모델 타이라 뱅크스를 저격했다.24일(현지시간) TMZ에 따르면 디킨슨