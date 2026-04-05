기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

43세에 시험관 시술…‘전진♥’ 류이서 “주사 맞다 보니” 충격 근황

입력 :2026-04-05 06:41:05
수정 :2026-04-05 08:48:22
유튜브 채널 ‘내사랑 류이서’ 캡처
유튜브 채널 ‘내사랑 류이서’ 캡처


그룹 신화 전진의 아내 류이서가 시험관 시술을 통한 임신 준비 근황을 전했다.

류이서는 지난 3일 자신의 유튜브 채널 ‘내사랑 류이서’에 공개된 영상에서 “시험관 시술 주사를 맞다 보니 호르몬 영향으로 살이 좀 찐 것 같다”고 밝혔다.

이어 “지금은 어쩔 수 없다. 나중에 빼야겠다”고 털어놨다.

그는 현재 임신을 위해 남편 전진과 함께 각각 10가지 이상의 영양제를 챙겨 먹으며 몸을 만들고 있다고 밝혔다.

유튜브 채널 ‘내사랑 류이서’ 캡처
유튜브 채널 ‘내사랑 류이서’ 캡처


유튜브 채널 ‘내사랑 류이서’ 캡처
유튜브 채널 ‘내사랑 류이서’ 캡처


류이서는 뒤늦게 2세를 결심한 배경에 대해 “지난해 남편이 갑자기 아팠을 때 ‘이 사람이 없으면 어떡하나’라는 생각에 덜컥 겁이 났다”고 전했다.

이어 “남편을 꼭 닮은 아이가 있다면 견딜 수 있을 것 같아 진지하게 임신을 계획하게 됐다”고 덧붙였다.

전진과 류이서는 2020년 결혼했다.

최근 방송과 소셜미디어(SNS)를 통해 본격적인 임신 준비 과정을 공개하며 팬들의 응원을 받고 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
류이서가 현재 임신을 위해 하고 있는 주요 시술은?
인기기사
전지현, 변함없는 미모
아이브 장원영, ‘심쿵 윙크’
장원영 ‘화사한 윙크’
윙크하며 하트 만드는 장원영
손 흔드는 장원영
장원영 ‘볼 콕’
하트 쿠션 안고 포즈 취하는 장원영
손 흔드는 장원영
포즈 취하는 장원영
포즈 취하는 장원영
포즈 취하는 장원영
손인사하는 장원영
“아들·며느리·손자·아내 모두 잃고 30년째 길 위에…” 90세 노인 사연

“아들·며느리·손자·아내 모두 잃고 30년째 길 위에…” 90세 노인 사연
“잘생김이 보인다”…박은영, ♥의사 예비신랑 사진 공개

“잘생김이 보인다”…박은영, ♥의사 예비신랑 사진 공개
유재석 몸매에 동료들 ‘화들짝’…“같이 씻었는데 이소룡 몸이다”

유재석 몸매에 동료들 ‘화들짝’…“같이 씻었는데 이소룡 몸이다”
“시들거려” 50세 김준호 정자 상태 충격… ‘♥9세 연하’ 김지민 자연임신 포기

“시들거려” 50세 김준호 정자 상태 충격… ‘♥9세 연하’ 김지민 자연임신 포기
2026년 4월 6일

2026년 4월 6일
“이성 번호 따러 서점 가요”…‘번따’ 성지 된 대형서점 근황

“이성 번호 따러 서점 가요”…‘번따’ 성지 된 대형서점 근황
“27세 男이 11살 男 친척 성폭행” 충격…징역 75년 선고한 인도 법원

“27세 男이 11살 男 친척 성폭행” 충격…징역 75년 선고한 인도 법원
참전용사 ‘무료 국밥’에 건물주 감동 “월세 깎더니 식사대접 보태라고” 눈물

참전용사 ‘무료 국밥’에 건물주 감동 “월세 깎더니 식사대접 보태라고” 눈물
‘쓰봉 대란’ 때문?…“쓰레기 쏟고 봉투만 쏙” CCTV에 찍힌 ‘쓰봉’ 도둑

‘쓰봉 대란’ 때문?…“쓰레기 쏟고 봉투만 쏙” CCTV에 찍힌 ‘쓰봉’ 도둑
인기 클릭
Weekly Best

  1. 윤미래 사망, 뒤늦게 알려져… “많은 사람의 온기로 채워졌으면”

    윤미래 사망, 뒤늦게 알려져… “많은 사람의 온기로 채워졌으면”

  2. 박세리, 사실혼 의혹에 “집에 숨겨둔 남자 있다” 깜짝

    박세리, 사실혼 의혹에 “집에 숨겨둔 남자 있다” 깜짝

  3. “조카 하나는 남편 애” 동서와의 관계 의심한 아내… ‘두 번 파혼’ 사실혼 부부 사연

    “조카 하나는 남편 애” 동서와의 관계 의심한 아내… ‘두 번 파혼’ 사실혼 부부 사연

  4. “울랄라” 이다도시 뜻밖의 놀라운 근황…전지현과 ‘이곳’서 포착

    “울랄라” 이다도시 뜻밖의 놀라운 근황…전지현과 ‘이곳’서 포착

  5. 소녀시대 유리 “다섯째 임신 중…몸은 거짓말 못해” 깜짝 발언

    소녀시대 유리 “다섯째 임신 중…몸은 거짓말 못해” 깜짝 발언
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
화려한 레드카펫 스타들

화려한 레드카펫 스타들

할리우드 스타들이 30일(현지시간) 미국 뉴욕에 위치한 더 뉴욕 히스토리컬에서 열린 Apple TV의 ‘프렌즈 ＆ 네이버스’(Your
“‘도전 슈퍼모델’ 메인MC 유명모델…도전자 치아 뽑고 학대” 충격 폭로

“‘도전 슈퍼모델’ 메인MC 유명모델…도전자 치아 뽑고 학대” 충격 폭로

모델 제니스 디킨슨이 ‘도전 슈퍼모델’ 시리즈에서 호흡을 맞췄던 모델 타이라 뱅크스를 저격했다.24일(현지시간) TMZ에 따르면 디킨슨