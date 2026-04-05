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“시험관 시술 중 유산”…BTS 제이홉 친누나, 안타까운 소식 전했다

입력 :2026-04-05 08:48:49
수정 :2026-04-05 08:48:49
유튜브 채널 ‘미지우’ 캡처
유튜브 채널 ‘미지우’ 캡처


그룹 방탄소년단(BTS) 제이홉의 친누나 정지우가 유산했다고 밝혔다.

정지우는 지난 4일 유튜브 채널 ‘미지우’에서 “화학적 유산을 했다”고 전했다.

정지우는 “개인적인 부분이다 보니까 처음에는 나서서 말씀드리기 굉장히 망설여지기도 했다”고 운을 뗐다.

이어 “사실 영상을 5~6개월 쉬는 동안 몸과 마음을 많이 가다듬고 쉬어가는 시간을 보냈기도 했다”고 토로했다.

그러면서 “그동안 과중한 업무와 스트레스가 꽤 많았던 상태여서 가정을 위한 선택을 했으니 진지하게 고민을 해보고 시험관 시술을 진행하게 됐다”고 설명했다.

정지우는 “지난해 11월부터 시험관 시술을 시작했다. 사실 첫 이식을 얼마 전에 진행했는데 잘되지 않았다. 화학적 유산을 했다”고 말했다.

유튜브 채널 ‘미지우’ 캡처
유튜브 채널 ‘미지우’ 캡처


유튜브 채널 ‘미지우’ 캡처
유튜브 채널 ‘미지우’ 캡처


이어 “그렇게 해서 첫 시도가 안타까운 소식으로 마무리가 됐다. 그래도 회복 잘하고 또 건강하게 잘 지내고 있다”고 전했다.

그러면서 “굉장히 흔히 벌어지는 일이라고 해서 좀 덤덤하게 받아들이려고 노력은 했지만 잘되지 않았다”고 토로했다.

이어 “지금은 정말 괜찮다. 열심히 몸 돌보고 있으니까 걱정하지 마시라”고 덧붙였다.

2021년 결혼한 정지우는 인플루언서로 활동 중이다.

제이홉이 지난해 MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’에 출연했을 때 얼굴을 비춘 적이 있고, 넷플릭스 예능 시리즈 ‘더 인플루언서’에도 출연했다.

온라인뉴스부
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정지우가 시험관 시술을 시작한 시기는?
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