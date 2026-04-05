“울랄라” 이다도시 뜻밖의 놀라운 근황…전지현과 ‘이곳’서 포착

오은영 ‘충격’…“친구 아내 짝사랑하다 친구 죽고나서 고백”

MBC ‘오은영 리포트-결혼 지옥’에서 죽은 친구의 아내를 마음에 품은 남편의 사연이 전해진다. 6일 밤 방송되는 ‘오은영 리포트-결혼 지옥’에서는 같은 자리에서 같은 침묵으로 일관하는 남편과 그런 남편의 경제적 무관심이 오랜 원망으로 남은 아내, ‘지정석 부부’의 사연이 공개된다. 이들 부부는 오랫동안 각자의 외로움과 한을 품고 살아왔다. 남편은 그동안 가정에 경제적으로 무관심했던 것과 자식들에게 다정한 말 한마디 못 해준 것을 떠올리며 “모두가 나를 싫어한다. 죽고 싶은데 용기가 없어 죽지도 못한다”며 괴로워한다. 아내 또한 …