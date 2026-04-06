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‘간암 진단 그 후’ 심권호, 놀라운 근황 공개…“다른 사람 같다” 술렁

입력 :2026-04-06 13:24:24
수정 :2026-04-06 13:24:24
TV조선 ‘조선의 사랑꾼’ 심권호.
TV조선 ‘조선의 사랑꾼’ 심권호.


‘레슬링 레전드’ 심권호가 간암 진단 이후 달라진 모습으로 방송에 등장한다.

TV조선 다큐 예능 ‘조선의 사랑꾼’에 심권호는 몰라보게 달라진 모습으로 등장해 스튜디오를 깜짝 놀라게 한다.

6일 방송되는 ‘조선의 사랑꾼’ 선공개 영상에서는 지난 2월 방송에서 초기 간암 진단을 받아 본인은 물론 모두를 깜짝 놀라게 했던 심권호가 미용실에서 포착된다.

TV조선 ‘조선의 사랑꾼’ 심권호.
TV조선 ‘조선의 사랑꾼’ 심권호.


VCR을 통해 그의 근황을 확인한 황보라는 “얼굴이 너무 좋아지신 것 같다. 턱만 봐도 피부 톤이 달라지셨다. 이게 무슨 일이냐”며 확연히 달라진 모습에 놀라움을 표한다.

강수지 역시 “다른 사람 같다”며 공감했다.

다만 선공개 영상에서 심권호는 머리 손질을 위한 가리개를 쓰고 있어 턱선만 드러내 궁금증을 자아냈다.

TV조선 ‘조선의 사랑꾼’.
TV조선 ‘조선의 사랑꾼’.


이에 최성국은 “여자분들은 저만큼만 봐도 아느냐”며 황보라와 강수지의 반응에 의구심을 드러냈다.

여성 MC들이 ‘안색이 좋아진 게 보인다’고 강하게 주장하자 최성국은 여전히 “아직 턱밖에 안 나왔지 않느냐”며 재차 고개를 갸우뚱했다.

김국진 역시 “지금 얼굴만 가렸는데, 얼굴이 좋아졌다고?”라며 당황스러워했다.

황보라는 “목만 봐도 안다”며 굴하지 않고 반박했고 심권호의 혈색이 돌아왔다고 확신했다.

심권호는 간암 진단 이후 수술을 받고 회복한 것으로 알려졌다.

온라인뉴스부
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