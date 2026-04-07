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[포토] 산다라박, 군살 하나 없는 무결점 비키니 자태

입력 :2026-04-07 10:08:34
수정 :2026-04-07 10:14:39
사진=산다라박 SNS 캡처
사진=산다라박 SNS 캡처


사진=산다라박 SNS 캡처
사진=산다라박 SNS 캡처


그룹 2NE1 출신 가수 겸 배우 산다라박이 필리핀에서 여유로운 근황을 전했다.

그는 지난 4일 자신의 SNS에 “내가 좋아하는 계절과 온도”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진=산다라박 SNS 캡처
사진=산다라박 SNS 캡처


사진 속 산다라박은 필리핀 한 휴양지에서 군살 하나 없는 모습으로 무결점 비키니 자태를 자랑했다.

또 야자수가 어우러진 이국적인 풍경과 푸른 풀장을 배경으로 카메라를 향해 포즈를 취하고 있다.

사진=산다라박 SNS 캡처
사진=산다라박 SNS 캡처


그는 블루 패턴 비키니에 화이트 셔츠를 가볍게 걸친 채 자연스러운 포즈를 취한 모습이다.

한편 산다라박은 유튜브 채널 ‘DARA TV’를 운영하며 팬들과 활발하게 소통 중이다. SBS에서 방송 예정인 농구 예능 ‘열혈농구단’ 시즌2에도 합류했다.

온라인뉴스부
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