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지상렬, ‘럽스타’ 시작?…16살 연하 ‘♥신보람’과 데이트 일상

입력 :2026-04-07 11:24:19
수정 :2026-04-07 11:24:19
사진=신보람 인스타그램, KBS ‘살림하는 남자들’ 시즌2 캡처
사진=신보람 인스타그램, KBS ‘살림하는 남자들’ 시즌2 캡처


방송인 지상렬과 쇼호스트 신보람이 설렘 가득한 연애 일상을 직접 공개했다.

신보람은 지난 6일 자신의 인스타그램을 통해 지상렬과 함께 오붓한 식사 시간을 즐기는 모습이 담긴 셀카 사진을 공개했다.

공개된 사진 속에서 신보람은 카메라를 향해 환한 미소를 짓고 있다. 그 뒤편으로는 지상렬이 누군가와 통화에 집중하고 있는 모습이 포착되며 꾸밈없는 두 사람만의 자연스러운 데이트 현장을 짐작게 한다.

두 사람의 인연은 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘살림하는 남자들’ 시즌2를 통해 시작됐다. 방송에서 처음 만나 서로에 대한 호감을 확인한 두 사람은 지난해부터 본격적인 교제를 이어오고 있다.

지상렬은 지난해 말 신보람과의 관계에 대해 “사이좋게 따뜻하게 잘 만나고 있다”고 밝히며 열애 사실을 공식화한 바 있다.

사진=KBS ‘살림하는 남자들’ 시즌2 캡처
사진=KBS ‘살림하는 남자들’ 시즌2 캡처


특히 최근 그는 방송을 통해 “이제 결혼해야겠다는 확고한 마음이 생겼다”고 언급하며 신보람과의 미래를 그리고 있음을 시사했다.

한편 1970년생인 지상렬과 1986년생인 신보람은 16살이라는 적지 않은 나이 차이에도 서로를 향한 깊은 신뢰로 만남을 이어가고 있다.

강경민 기자
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