‘48세’ 김사랑, 완벽 몸매 유지법 “매일 아침 알몸으로…”

유튜브 채널 ‘김사랑 sa rang’

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Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 김사랑이 매일 아침 체중을 재는 주된 이유는? 식욕 조절 건강 체크

배우 김사랑이 몸매를 유지하는 자신만의 특별한 모닝 루틴을 공개했다.지난 7일 김사랑의 공식 유튜브 채널 ‘김사랑 sa rang’에는 ‘자기관리 끝판왕 김사랑의 동안 유지 비결 6가지 루틴’이라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에서 김사랑은 기상 직후부터 실천하고 있는 6가지 생활 습관을 상세히 소개했다.가장 먼저 눈길을 끈 것은 엄격한 체중 관리법이었다. 김사랑은 “정확한 수치를 확인하기 위해 아침마다 아무것도 입지 않은 알몸 상태로 몸무게를 잰다”고 밝혀 놀라움을 자아냈다.그는 “매일 체중을 체크하며 긴장감을 유지하면 자연스럽게 식욕이 조절되고 식단 관리에 도움이 된다”고 덧붙였다.운동 루틴에 대해서는 “눈을 뜨자마자 몸을 깨우는 느낌으로 복근 운동을 시작한다. 20~30개씩 반복하다 보면 금방 100개를 채우게 되는데, 이렇게 하면 오히려 몸에 활력이 생긴다”고 전했다. 이어 목과 어깨, 겨드랑이까지 풀어주는 림프 스트레칭과 LED 마스크를 활용한 피부 관리법도 함께 공개했다.식단도 꼼꼼히 챙겼다. 김사랑은 식이섬유가 풍부한 차요테, 사과, 오이 등을 넣은 건강 주스와 버섯 중심의 저칼로리 식단을 소개하며 “특별한 비법은 없지만 나만의 루틴을 꾸준히 지키는 것이 중요하다”고 강조했다.온라인뉴스부