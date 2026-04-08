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“불법 아냐?” 한강서 꽃 꺾던 걸그룹 멤버, “몰랐다” 사과

입력 :2026-04-08 14:47:39
수정 :2026-04-08 14:47:39
르세라핌 허윤진 위버스 라이브 방송
르세라핌 허윤진 위버스 라이브 방송


그룹 르세라핌 멤버 허윤진이 한강에서 꽃을 꺾다 팬들의 지적을 받고 사과했다.

허윤진은 지난 5일 한강공원을 찾아 팬 소통 플랫폼 ‘위버스’를 통해 라이브 방송을 했다.

화창한 날씨에 감탄하던 허윤진은 “꽃을 따서 부케를 만들어 볼까 한다”면서 가방에서 가위를 꺼내 공원에 피어있는 꽃을 잘랐다.

그러면서 “집에 꽃을 가져가고 싶어 꽃집에 들를까 했다”면서 가위로 자른 꽃을 모아 손에 쥐어들었다.

이를 지켜보던 한 팬은 댓글로 “한강에서 꽃 꺾으면 불법”이라고 지적했고, 허윤진은 당황한 표정으로 “죄송하다. 사실이라면 죄송하다”며 사과했다.

도시공원 및 녹지 등에 관한 법률은 공원에서 꽃과 열매를 무단 채취하는 행위를 금지하고 있다. 이를 위반하면 과태료 부과 대상이다.

허윤진은 이후 위버스에서 팬들에게 보낸 메시지에서도 “꽃 꺾는 게 불법인 줄 몰랐다. 허윤진 바보야”라며 “죄송합니다. 바로잡도록 하겠다”고 사과했다.

온라인뉴스부
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