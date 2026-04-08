기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

배우 이서진 “마지막 작품 될 듯…너무 힘들다”

입력 :2026-04-08 17:32:09
수정 :2026-04-08 17:32:09
배우 이서진이 7일 서울 서울 강서구 마곡동 LG아트센터 서울에서 열린 연극 ‘바냐 삼촌’ 제작발표회에서 발언을 하고 있다. 2026.4.7 뉴스1
배우 이서진이 7일 서울 서울 강서구 마곡동 LG아트센터 서울에서 열린 연극 ‘바냐 삼촌’ 제작발표회에서 발언을 하고 있다. 2026.4.7 뉴스1


배우 이서진이 첫 연극 도전에 후회를 드러냈다.

7일 서울 마곡 LG아트센터에서는 연극 ‘바냐 삼촌’ 제작발표회가 진행됐다.

이날 현장에는 이현정 LG아트센터장, 연출가 손상규, 배우 이서진, 고아성, 양종욱, 이화정, 김수현이 참석했다.

‘바냐 삼촌’은 1899년 러시아에서 초연된 안톤 체호프의 대표작으로, 평생을 바쳐 헌신해온 영지에서 뒤늦게 삶의 허무함과 환멸을 느끼는 인물들의 모습을 그린 연극이다.

그동안 영화와 드라마, 예능을 넘나들며 활약해온 이서진은 이번 작품에서 주인공 바냐 역을 맡아 데뷔 후 첫 연극 무대에 도전한다.

이서진은 주변의 권유와 제작진의 적극적인 설득 끝에 출연을 결심했다고 밝혔다.

그러나 막상 연습과 준비 과정을 거치며 쉽지 않은 무대임을 실감한 그는 “후회하고 있다. 너무 힘들다”며 “마지막 작품이 되지 않을까 생각하고 있다”고 전해 웃음을 자아냈다.

다만 바냐의 조카 소냐 역으로 이서진과 호흡을 맞추는 고아성은 “후회한다고 하지만 이렇게 스윗하신 분인지 몰랐다”며 “이번 작품 하며 처음 뵀는데 삼촌과 다른 배우분들과 함께 열심히 준비하고 있다”고 말했다.

‘바냐 삼촌’은 다음 달 7일부터 31일까지 LG아트센터 서울에서 공연된다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
이서진이 이번 ‘바냐 삼촌’ 작품에서 맡은 역할은?
인기기사
할리우드 스타들의 화려한 시사회 레드카펫
‘내한’ 앤 해서웨이, 파격 뒤태
아이유, ‘싱그러운 손하트’
20년 만에 후속작 찍은 메릴 스트리프·앤 해서웨이
런웨이 걷듯 무대 오르는 메릴 스트리프
활짝 웃으며 무대 오르는 앤 해서웨이
‘86세’ 전원주, 휠체어 앉아 수척했는데… 수술 후 다시 걷는 근황 전했다

‘86세’ 전원주, 휠체어 앉아 수척했는데… 수술 후 다시 걷는 근황 전했다
‘48세’ 김사랑, 완벽 몸매 유지법 “매일 아침 알몸으로…”

‘48세’ 김사랑, 완벽 몸매 유지법 “매일 아침 알몸으로…”
김지영 “남편과 매일 샤워 같이 해”…달달한 신혼 생활

김지영 “남편과 매일 샤워 같이 해”…달달한 신혼 생활
“수학여행서 남학생 집단 성폭행”…15살 김모군, 美 ‘성인 법정’ 섰다

“수학여행서 남학생 집단 성폭행”…15살 김모군, 美 ‘성인 법정’ 섰다
“이왕 할 거 크게”…김지선 가슴수술 결심에 남편 한마디

“이왕 할 거 크게”…김지선 가슴수술 결심에 남편 한마디
한국 떠난 박유천, 日노래방서 금발로 음주 열창…확 달라진 얼굴

한국 떠난 박유천, 日노래방서 금발로 음주 열창…확 달라진 얼굴
“여길 왜 데려왔냐” 김선태 당황…676억 ‘여수 섬박람회’ 현장 상황

“여길 왜 데려왔냐” 김선태 당황…676억 ‘여수 섬박람회’ 현장 상황
‘AI 이긴 인간’ 이세돌 “취준생 됐다” 충격 근황…눈시울까지 붉혀

‘AI 이긴 인간’ 이세돌 “취준생 됐다” 충격 근황…눈시울까지 붉혀
“현금 1억·순금 200돈 도둑맞아” 동거인 신고… 빌라 금고엔 파손 흔적

“현금 1억·순금 200돈 도둑맞아” 동거인 신고… 빌라 금고엔 파손 흔적
인기 클릭
Weekly Best

  1. 윤미래 사망, 뒤늦게 알려져… “많은 사람의 온기로 채워졌으면”

    윤미래 사망, 뒤늦게 알려져… “많은 사람의 온기로 채워졌으면”

  2. “조카 하나는 남편 애” 동서와의 관계 의심한 아내… ‘두 번 파혼’ 사실혼 부부 사연

    “조카 하나는 남편 애” 동서와의 관계 의심한 아내… ‘두 번 파혼’ 사실혼 부부 사연

  3. “울랄라” 이다도시 뜻밖의 놀라운 근황…전지현과 ‘이곳’서 포착

    “울랄라” 이다도시 뜻밖의 놀라운 근황…전지현과 ‘이곳’서 포착

  4. 소녀시대 유리 “다섯째 임신 중…몸은 거짓말 못해” 깜짝 발언

    소녀시대 유리 “다섯째 임신 중…몸은 거짓말 못해” 깜짝 발언

  5. “불륜 중독된 아내, 모텔 운영하며 손님들과 성관계” 충격 사연

    “불륜 중독된 아내, 모텔 운영하며 손님들과 성관계” 충격 사연
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
할리우드 스타들의 화려한 시사회 레드카펫

할리우드 스타들의 화려한 시사회 레드카펫

할리우드 스타들이 7일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 할리우드의 TCL 차이니즈 극장에서 열린 HBO ‘유포리아(Euphor
화려한 레드카펫 스타들

화려한 레드카펫 스타들

할리우드 스타들이 30일(현지시간) 미국 뉴욕에 위치한 더 뉴욕 히스토리컬에서 열린 Apple TV의 ‘프렌즈 ＆ 네이버스’(Your