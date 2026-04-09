기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“1250배 뛰어”…선우용여, 800만원에 산 청담동 땅 ‘100억’ 됐다

입력 :2026-04-09 08:54:08
수정 :2026-04-09 08:54:08
유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’ 캡처
유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’ 캡처


배우 선우용여가 서울 강남구 청담동의 옛 집터를 찾았다.

지난 8일 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’에는 ‘50년 만에 가격 1000배 뛴 선우용여 청담 빌딩 최초 공개’라는 제목의 영상이 올라왔다.

해당 영상에서 선우용여는 제작진에게 “옛날에 반포 아파트 살다가 땅이 있는 곳에 살고 싶어서 청담동 주택을 샀다. 99평 반듯한 땅에 집은 27평”이라고 밝혔다.

하지만 미국에 가면서 매도했다고 덧붙였다.

유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’ 캡처
유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’ 캡처


선우용여는 “사실 남편이 청담동 이사하자니까 안 온다고 하지 않았나. 배우도 산다는데 왜 못 사냐. 그럼 이혼하겠다고 했더니 찍소리도 못하고 따라왔다”고 떠올렸다.

선우용여는 옛 집터가 있던 거리에 들어서자 “다 식당이네”라며 “저거 우리 집이었던 것 같다”고 말했다.

그곳에는 한의원 건물이 들어서 있었다. 그러면서 “내가 안 팔았으면 떼부자”라고 말해 웃음을 안겼다.

이어 선우용여는 “그때 당시엔 국민주택이었다”며 “6년인가 7년 살고 아파트로 갔다”고 설명했다. 그

러면서 “(남편이) 미국에서 나와서 다 팔았다”며 “괜찮다. 나 부자다. 마음 부자니까 하나도 부러운 게 없다”고 말해 웃음을 안겼다.

유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’ 캡처
유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’ 캡처


선우용여는 식당에서도 “어쩜 이렇게 변했냐”고 감탄하며 “그때 800만원 주고 샀다”고 말했다.

1970년대 99평에 800만원이었던 땅의 현재 시세는 약 100억원에 달하는 것으로 알려졌다.

이후 선우용여는 “남편한테 얘기하면서 ‘여기 집은 팔지 마세요’ 이럴걸”이라고 씁쓸해하는 모습을 보였다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
선우용여가 청담동 집을 판 이유는?
인기기사
할리우드 스타들의 화려한 시사회 레드카펫
‘내한’ 앤 해서웨이, 파격 뒤태
아이유, ‘싱그러운 손하트’
20년 만에 후속작 찍은 메릴 스트리프·앤 해서웨이
런웨이 걷듯 무대 오르는 메릴 스트리프
활짝 웃으며 무대 오르는 앤 해서웨이
‘86세’ 전원주, 휠체어 앉아 수척했는데… 수술 후 다시 걷는 근황 전했다

‘86세’ 전원주, 휠체어 앉아 수척했는데… 수술 후 다시 걷는 근황 전했다
배우 이서진 “마지막 작품 될 듯…너무 힘들다”

배우 이서진 “마지막 작품 될 듯…너무 힘들다”
“여긴 내 가방 자리, 왜 만져!” 지하철서 남성 뺨 때린 女, 3정거장 동안 ‘폭행’

“여긴 내 가방 자리, 왜 만져!” 지하철서 남성 뺨 때린 女, 3정거장 동안 ‘폭행’
‘AI 이긴 인간’ 이세돌 “취준생 됐다” 충격 근황…눈시울까지 붉혀

‘AI 이긴 인간’ 이세돌 “취준생 됐다” 충격 근황…눈시울까지 붉혀
‘모친상’ 신기루 “2.9㎏ 빠지고 식욕 돌아와…성욕은 아직”

‘모친상’ 신기루 “2.9㎏ 빠지고 식욕 돌아와…성욕은 아직”
(영상)“벚꽃 인생샷 찍으려다 ‘쾅’” 20년 된 나무 뿌리째 뽑아버린 여성…中 ‘공분’

(영상)“벚꽃 인생샷 찍으려다 ‘쾅’” 20년 된 나무 뿌리째 뽑아버린 여성…中 ‘공분’
“아내가 공무원인데”…곽튜브 ‘2500만원 조리원 협찬’ 김영란법 적용될까

“아내가 공무원인데”…곽튜브 ‘2500만원 조리원 협찬’ 김영란법 적용될까
“서로 바빴다” 아이유, 이상순과 재회…이효리 불화설 재소환

“서로 바빴다” 아이유, 이상순과 재회…이효리 불화설 재소환
“현금 1억·순금 200돈 도둑맞아” 동거인 신고… 빌라 금고엔 파손 흔적

“현금 1억·순금 200돈 도둑맞아” 동거인 신고… 빌라 금고엔 파손 흔적
인기 클릭
Weekly Best

  1. 윤미래 사망, 뒤늦게 알려져… “많은 사람의 온기로 채워졌으면”

    윤미래 사망, 뒤늦게 알려져… “많은 사람의 온기로 채워졌으면”

  2. “조카 하나는 남편 애” 동서와의 관계 의심한 아내… ‘두 번 파혼’ 사실혼 부부 사연

    “조카 하나는 남편 애” 동서와의 관계 의심한 아내… ‘두 번 파혼’ 사실혼 부부 사연

  3. “울랄라” 이다도시 뜻밖의 놀라운 근황…전지현과 ‘이곳’서 포착

    “울랄라” 이다도시 뜻밖의 놀라운 근황…전지현과 ‘이곳’서 포착

  4. “불륜 중독된 아내, 모텔 운영하며 손님들과 성관계” 충격 사연

    “불륜 중독된 아내, 모텔 운영하며 손님들과 성관계” 충격 사연

  5. 이지혜, ‘인중축소술’ 했는데 어쩌나…안타까운 소식

    이지혜, ‘인중축소술’ 했는데 어쩌나…안타까운 소식
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
할리우드 스타들의 화려한 시사회 레드카펫

할리우드 스타들의 화려한 시사회 레드카펫

할리우드 스타들이 7일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 할리우드의 TCL 차이니즈 극장에서 열린 HBO ‘유포리아(Euphor
화려한 레드카펫 스타들

화려한 레드카펫 스타들

할리우드 스타들이 30일(현지시간) 미국 뉴욕에 위치한 더 뉴욕 히스토리컬에서 열린 Apple TV의 ‘프렌즈 ＆ 네이버스’(Your