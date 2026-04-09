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씨야 남규리의 폭로 “개미 기어다니는 숙소에서 컵라면 허겁지겁”

입력 :2026-04-09 09:23:43
수정 :2026-04-09 09:23:43
그룹 씨야 멤버 남규리. 자료 : 유튜브하지영
그룹 씨야 멤버 남규리. 자료 : 유튜브하지영


그룹 씨야가 활동 시절 전 소속사로부터 제대로 정산받지 못해 어려움을 겪었다고 폭로했다.

개그우먼 하지영의 유튜브 채널 ‘유튜브하지영’에는 지난 8일 씨야가 팬미팅을 개최해 팬들과 만나는 모습을 영상으로 공개했다.

하지영은 씨야 멤버들에게 “예전에 한창 시리얼과 라면만 먹었다고 하지 않았냐”며 활동 시절 겪었던 경제적 어려움에 대해 질문했고, 이보람은 “정말 돈이 없었다”고 털어놓았다.

이보람은 “친한 연예인들을 만나면 ‘네가 돈 많이 버니까 네가 사라’고 했는데, 나는 돈을 벌지 않았다”면서 “연예인은 다 빛 좋은 개살구인 줄 알았다. 다 돈을 못 버는 줄 알았다”고 돌이켰다.

이어 “우리끼리 ‘너무 돈이 없으니 인형탈 쓰고 알바라도 할까?’라고 이야기한 적도 있다”면서 “했다. 농담이 아니라 진짜 돈이 없었다. 숙소에 시리얼, 컵라면 밖에 먹을 게 없었다”라고 폭로했다.

남규리는 “행사를 하루 종일 돌면 휴게소에서 라면에 밥 말아 먹고 빵 쪼가리에 삼각김밥 먹고 다녔다”면서 “숙소 방바닥에는 개미들이 기어다니는데 신문지 깔아놓고 컵라면으로 허겁지겁 배를 채웠다”고 회상했다.

그러면서 “이게 (연예인의 화려함과) 괴리가 커서 유약해졌다”고 털어놓았다.

이간질로 인한 불화도 생겼다고 고백했다. 남규리는 “개인활동이 많아지고 (멤버들과) 활동이 분리되면서 오해가 쌓였다”고 말했고, 이보람은 “어느날 언니가 전화가 와서 ‘너희가 이렇게 했다는데 맞아?’ 하더라. 저희를 이간질하려고 거짓말을 했다”고 폭로했다.

온라인뉴스부
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