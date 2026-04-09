혜리, 먼저 맞이한 여름…시원한 휴양지 룩

사진=혜리 인스타그램 캡처

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Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 혜리가 최근 출연한 넷플릭스 예능 프로그램의 제목은? 미스터리 수사단 시즌2 미스터리 수사단 시즌1

그룹 ‘걸스데이’ 출신 배우 혜리가 여름 향기를 물씬 풍기는 근황을 전했다.혜리는 지난 8일 자신의 인스타그램에 “내 사랑 여름이 성큼”이라는 문구와 함께 사진 여러 장을 게재했다.공개된 사진 속에서 그는 가슴 라인을 강조한 화이트 컬러의 뷔스티에 원피스를 착용해 슬림한 몸매를 과시했다. 해변이 내려다보이는 숙소를 배경으로 꽃과 선물 꾸러미를 두고 다양한 포즈를 취하며 다가올 계절에 대한 설렘을 드러냈다. 시원한 휴양지룩의 세련된 스타일링이 조화를 이루며 ‘워너비 아이콘’다운 면모를 보여주고 있다.한편 혜리는 최근 넷플릭스 예능 ‘미스터리 수사단 시즌2’에서 뛰어난 관찰력과 거침없는 추진력으로 수사단의 핵심 멤버로서 활약했다. 오는 6월부터는 2026 아시아 투어 팬미팅 ‘HYERIDE’를 개최한다.강경민 기자