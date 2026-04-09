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‘피아노맨’ 김세정, 2년 교제 비연예인 연인과 결혼 발표

입력 :2026-04-09 10:33:58
수정 :2026-04-09 10:33:58
로맨틱팩토리 제공
로맨틱팩토리 제공


싱어송라이터 피아노맨(본명 김세정)이 결혼 소식을 알렸다.

9일 소속사 로맨틱팩토리는 피아노맨이 오는 12일 서울 강남구 소재의 한 예식장에서 백년가약을 맺는다고 공식 발표했다.

피아노맨의 마음을 사로잡은 예비 신부는 비연예인으로 알려졌다. 두 사람은 지인의 소개로 처음 인연을 맺어 2년간의 교제 끝에 결혼이라는 결실을 보게 됐다. 결혼식은 일반인인 신부를 배려해 양가 가족과 가까운 지인들만 초대한 가운데 비공개로 치러질 예정이다.

2016년 가요계에 첫발을 내디딘 피아노맨은 ‘사랑한다는 말로는’, ‘혜화동 거리에서’ 등 감성을 자극하는 발라드곡들을 꾸준히 발표하며 탄탄한 팬층을 확보해왔다.

특히 지난해 2월에는 실력파 가수 박재정과 함께한 듀엣곡 ‘비가’를 발표하며 완성도 높은 음악으로 호평을 받았다. 그는 자신의 앨범 활동 외에도 프로듀서 및 작곡가로서 활동 영역을 넓히며 음악적 역량을 과시하고 있다.

강경민 기자
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