기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

40살에 편입했다가 ‘대학 교수’까지 된 배우…“내 수업에 학생 많다”

입력 :2026-04-09 11:09:50
수정 :2026-04-09 11:09:50
사진=김수로 인스타그램 캡처
사진=김수로 인스타그램 캡처


배우 김수로가 식지 않는 학구열과 후배들을 향한 남다른 애정을 과시했다.

지난 8일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘라디오스타’에 출연한 김수로는 동료 배우 엄기준, 박건형, 김형묵과 함께 입담을 뽐냈다.

이날 김수로는 이미 배우로서 정상의 위치에 있던 40세라는 나이에 연기 공부에 대한 갈증을 느껴 동국대학교 연극학부에 편입했다고 밝혔다.

그는 당시를 회상하며 “당시 연기에 대한 목마름이 클 때였는데 동국대에 가서 2년 동안 공부해 보니 너무 좋았다”고 말했다. 배움에 대한 열정은 학사에서 그치지 않고 대학원 진학으로 이어졌다. 장학금까지 수여받는 성과를 거두기도 했지만 그는 “당시 한창 돈을 벌 때라 다른 학생에게 양보했다”며 형편이 어려운 후배들을 위해 기꺼이 혜택을 돌려준 훈훈한 일화를 전했다.

그는 대학원을 졸업한 후 학교에서 강의 제안을 받았다. 이어 “졸업했더니 동국대에서 강의를 해달라고 했다. 그렇게 11년을 하다가 내년에는 다른 학교에서 강의를 한다”고 밝혔다.

사진=MBC ‘라디오스타’ 캡처
사진=MBC ‘라디오스타’ 캡처


사진=MBC ‘라디오스타’ 캡처
사진=MBC ‘라디오스타’ 캡처


11년이라는 긴 시간 동안 강단에 서며 그는 학생들에게 베풂을 지속했다. 김수로는 “내 수업에 학생 수가 많았다. 학생들에게 11년간 커피를 쐈는데 어떨 때는 50명 가까이 되다 보니 커피값도 꽤 많이 나왔다”고 전했다. 그러면서 “학생들이 내 수업에는 아예 커피를 안 가져온다”는 농담 섞인 폭로를 했다.

아이돌 스타들과의 인연도 화제가 됐다. 김구라가 “동국대 동기 중 유명한 연예인이 누구냐”고 묻자 그는 “윤아, 선예, 가수 주가 동기”라고 답해 출연진을 놀라게 했다. 그는 서울예대 동기인 김형묵, 김민교, 임형준 등과의 끈끈한 우정도 소중하지만 “마음은 아이돌과 동기라는 걸 더 내세우고 싶다”며 재치 있게 덧붙였다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
김수로가 동국대학교에 편입한 나이는?
인기기사
할리우드 스타들의 화려한 시사회 레드카펫
‘내한’ 앤 해서웨이, 파격 뒤태
아이유, ‘싱그러운 손하트’
20년 만에 후속작 찍은 메릴 스트리프·앤 해서웨이
런웨이 걷듯 무대 오르는 메릴 스트리프
활짝 웃으며 무대 오르는 앤 해서웨이
배우 이서진 “마지막 작품 될 듯…너무 힘들다”

배우 이서진 “마지막 작품 될 듯…너무 힘들다”
“여긴 내 가방 자리, 왜 만져!” 지하철서 남성 뺨 때린 女, 3정거장 동안 ‘폭행’

“여긴 내 가방 자리, 왜 만져!” 지하철서 남성 뺨 때린 女, 3정거장 동안 ‘폭행’
“서로 바빴다” 아이유, 이상순과 재회…이효리 불화설 재소환

“서로 바빴다” 아이유, 이상순과 재회…이효리 불화설 재소환
“1250배 뛰어”…선우용여, 800만원에 산 청담동 땅 ‘100억’ 됐다

“1250배 뛰어”…선우용여, 800만원에 산 청담동 땅 ‘100억’ 됐다
‘AI 이긴 인간’ 이세돌 “취준생 됐다” 충격 근황…눈시울까지 붉혀

‘AI 이긴 인간’ 이세돌 “취준생 됐다” 충격 근황…눈시울까지 붉혀
‘모친상’ 신기루 “2.9㎏ 빠지고 식욕 돌아와…성욕은 아직”

‘모친상’ 신기루 “2.9㎏ 빠지고 식욕 돌아와…성욕은 아직”
(영상)“벚꽃 인생샷 찍으려다 ‘쾅’” 20년 된 나무 뿌리째 뽑아버린 여성…中 ‘공분’

(영상)“벚꽃 인생샷 찍으려다 ‘쾅’” 20년 된 나무 뿌리째 뽑아버린 여성…中 ‘공분’
“아내가 공무원인데”…곽튜브 ‘2500만원 조리원 협찬’ 김영란법 적용될까

“아내가 공무원인데”…곽튜브 ‘2500만원 조리원 협찬’ 김영란법 적용될까
‘주몽’ 왕소문 연기했던 그 배우, 낙상사고에 시력까지 잃었다

‘주몽’ 왕소문 연기했던 그 배우, 낙상사고에 시력까지 잃었다
인기 클릭
Weekly Best

  1. 윤미래 사망, 뒤늦게 알려져… “많은 사람의 온기로 채워졌으면”

    윤미래 사망, 뒤늦게 알려져… “많은 사람의 온기로 채워졌으면”

  2. “조카 하나는 남편 애” 동서와의 관계 의심한 아내… ‘두 번 파혼’ 사실혼 부부 사연

    “조카 하나는 남편 애” 동서와의 관계 의심한 아내… ‘두 번 파혼’ 사실혼 부부 사연

  3. “울랄라” 이다도시 뜻밖의 놀라운 근황…전지현과 ‘이곳’서 포착

    “울랄라” 이다도시 뜻밖의 놀라운 근황…전지현과 ‘이곳’서 포착

  4. “불륜 중독된 아내, 모텔 운영하며 손님들과 성관계” 충격 사연

    “불륜 중독된 아내, 모텔 운영하며 손님들과 성관계” 충격 사연

  5. ‘86세’ 전원주, 휠체어 앉아 수척했는데… 수술 후 다시 걷는 근황 전했다

    ‘86세’ 전원주, 휠체어 앉아 수척했는데… 수술 후 다시 걷는 근황 전했다
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
할리우드 스타들의 화려한 시사회 레드카펫

할리우드 스타들의 화려한 시사회 레드카펫

할리우드 스타들이 7일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 할리우드의 TCL 차이니즈 극장에서 열린 HBO ‘유포리아(Euphor
화려한 레드카펫 스타들

화려한 레드카펫 스타들

할리우드 스타들이 30일(현지시간) 미국 뉴욕에 위치한 더 뉴욕 히스토리컬에서 열린 Apple TV의 ‘프렌즈 ＆ 네이버스’(Your