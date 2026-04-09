선우용여 “뇌경색 후 왼쪽으로만 세 번 넘어져…다리 깁스”

사진=유튜브 ‘순풍 선우용여’ 캡처

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Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 선우용여의 첫 번째 낙상 사고의 주요 원인은 무엇인가? 주치의 권고 무시 갑작스런 현기증

배우 선우용여가 과거 뇌경색 진단 이후 겪었던 아찔한 낙상 사고 경험을 고백했다.선우용여는 지난 8일 자신의 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’를 통해 정형외과 검진을 받으러 가는 과정을 공개하며 뇌경색 후 당한 낙상 사고에 관해 전했다.그는 “뇌경색이 온 후 기운은 없어도 걸을 수는 있었다. 넘어져서 금이 3번 가니까 불편하다. 얼마나 좋아졌는지 다시 한번 체크를 해보려 한다”고 현재 상태에 대해 밝혔다. 이어 뇌경색 발병 후 거동이 가능해지자 스스로의 건강을 과신했던 점이 화근이 됐다고 설명했다.사고의 발단은 주치의의 권고를 무시한 복장이었다. 선우용여는 “그때 뇌경색이 와서 선생님이 높은 신발을 신지 말라고 했다. 그런데 굽 있는 걸 신고 남대문에 가짜 액세서리 사러 가다가 순식간에 휘청거렸다. 그렇게 넘어진 건 처음이었다”고 당시 상황을 설명했다. 이어 “나 혼자 못 일어났다. 남자 셋이 날 일으켰다”고 전했다.첫 번째 사고로 다리에 금이 가는 골절상을 입었지만 적절하지 못한 사후 조치가 증상을 악화시켰다. 선우용여는 “깁스해주는 선생님이 심각하게 ‘아무리 금이 가도 부러진 거보다 위험하니까 절대 빼지 마시라’고 해야 하지 않냐. 그런데 깁스를 대충대충 해줘서 며칠 있다가 깁스를 뺐다. 그게 원인이 됐다. 그러니까 아파서 절뚝거렸다”고 토로했다. 완치되지 않은 상태에서 깁스를 조기에 제거한 것이 회복을 더디게 했다.설상가상으로 그는 불과 3개월 만에 같은 부위를 또다시 다치는 악재를 맞았다. 그는 “3개월 있다가 또 넘어졌다. 횡단보도에서 뛰어가다가 또 넘어졌다. 그래서 남자 둘이서 또 일으켜줬다. 정형외과 갔더니 또 금이 갔다고 했다”고 밝혔다.그러면서 “왼쪽으로만 세 번 넘어졌다”고 반복된 부상으로 인해 신체 균형이 무너졌음을 시사했다. 선우용여는 자신의 경험을 공유함으로써 뇌경색 후유증 관리와 낙상 예방이 얼마나 중요한지를 다시 한번 일깨워주고 있다.강경민 기자