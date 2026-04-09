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신지, 27년 전 쌍수 고백…“어딘지도 모르고 끌려갔다”

입력 :2026-04-09 15:33:06
수정 :2026-04-09 15:33:06
사진=유튜브 ‘어떠신지’ 캡처
사진=유튜브 ‘어떠신지’ 캡처


그룹 ‘코요태’ 신지가 데뷔 초 쌍꺼풀 수술 사실을 솔직하게 밝힐 수밖에 없었던 사연을 공개했다.

지난 8일 신지의 개인 유튜브 채널 ‘어떠신지’에는 ‘행사 13~15개 뛰고도 정산 못 받았다니까?’라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 신지는 데뷔 초창기 활동 영상을 함께 시청하며 당시의 숨겨진 비하인드 스토리를 이야기했다. 그는 과거 라디오 방송 도중 마이크로 얼굴을 반쯤 가린 채 노래를 불렀던 장면을 언급하며 “쌍꺼풀 수술을 한 지 얼마 되지 않았을 때라 얼굴을 가려야 했다”고 밝혀 눈길을 끌었다.

성형 수술을 하게 된 과정에 대해서는 “원래 속쌍꺼풀이 있었는데 피곤하면 자꾸 풀렸다. 그러다 스타일리스트 언니의 눈 수술이 잘 된 것을 보고 매니저가 나를 명동 한복판에 데려다줬다”고 설명했다. 이어 “어딘지도 모르는 곳에서 언니 손에 이끌려 수술받았다. 지금까지도 병원 위치를 모른다”고 전했다.

그는 “1집 반응이 좋아 곧바로 2집 준비에 들어갔다. 부기가 전혀 빠지지 않은 상태에서 방송 출연을 해야 했다”며 당시의 고충을 토로했다. 연이은 스케줄 탓에 회복할 시간이 부족했던 그는 “부기가 빠질 시간을 주지 않으니 어쩔 수 없이 수술 사실을 밝히게 된 것”이라며 본의 아니게 솔직한 고백을 해야 했던 상황을 설명했다.

사진=유튜브 ‘어떠신지’ 캡처
사진=유튜브 ‘어떠신지’ 캡처


당시 분위기에 대해 제작진이 “당시에는 시술을 고백하는 연예인이 거의 없지 않았냐”고 묻자 신지는 “가수 중에는 내가 처음이었다”고 답했다. 당시 이러한 털털하고 솔직한 모습은 대중에게 오히려 호감도를 높였다.

1998년 데뷔해 오랜 기간 사랑을 받아온 코요태는 현재까지도 활발한 활동을 이어가고 있다.

한편 신지는 오는 5월 2일 가수 문원과 결혼식을 올린다.

강경민 기자
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