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‘11kg 감량’ 신봉선, 음식 당길 때 먹는 ‘2가지’…“간단하고 효과적”

입력 :2026-04-09 17:19:54
수정 :2026-04-09 17:19:54
사진=신봉선 인스타그램 캡처
사진=신봉선 인스타그램 캡처


11kg 감량에 성공하며 화제를 모았던 개그우먼 신봉선이 다이어트 음식을 소개했다.

지난 7일 신봉선은 자신의 인스타그램에 “다이어트에도 비수기와 성수기가 있다. (지금은) 성수기 모드”라는 문구와 함께 식단 관리용 음식을 촬영한 사진을 게시했다.

그는 “다이어트 중 뭐가 당길 때”라고 적으며 사과에 땅콩버터를 곁들인 간식 사진을 공유했다.

신봉선이 선택한 사과는 식이섬유인 펙틴이 풍부해 혈중 콜레스테롤 수치를 낮추고, 음식물의 당과 지방 흡수를 지연시켜 혈당을 안정적으로 유지하는 데 효과가 있다. 또한 체내 염증을 억제하는 폴리페놀 성분이 다량 함유돼 있어 심혈관 건강에도 도움을 준다.

여기에 곁들인 땅콩버터는 올레산과 같은 불포화지방산이 풍부해 혈압과 혈당 안정에 기여한다. 또한 단백질과 식이섬유가 풍부해 포만감을 오래 지속시켜 과식을 방지하는 효과가 크다. 흔히 땅콩버터는 고열량 식품으로 다이어트 시 피해야 할 음식으로 오해받기 쉽지만 적정량 섭취 시 다이어트에 오히려 긍정적인 역할을 한다.

사진=신봉선 인스타그램 캡처
사진=신봉선 인스타그램 캡처


사과와 땅콩버터를 함께 섭취하면 탄수화물, 단백질, 지방의 균형이 맞춰져 영양학적 보완은 물론 혈당의 급격한 상승을 막는 효과를 기대할 수 있다.

이러한 건강 식단도 섭취 시 주의가 필요하다. 사과는 껍질에 유익한 성분이 집중돼 있으나 잔류 농약 제거를 위해 철저한 세척이 필수적이다.

이처럼 신봉선은 철저한 식단 관리와 더불어 꾸준한 운동을 병행하며 건강한 다이어트의 정석을 보여주며 요요 없이 체중을 유지하고 있다.

강경민 기자
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