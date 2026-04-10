기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“남편이 태몽 꿨다”…배우 한고은, ‘기쁜 소식’ 전했다

입력 :2026-04-10 08:43:00
수정 :2026-04-10 09:12:29
배우 한고은이 시댁에 찾아온 경사를 전했다. 유튜브 채널 ‘고은언니 한고은’ 캡처
배우 한고은이 시댁에 찾아온 경사를 전했다. 유튜브 채널 ‘고은언니 한고은’ 캡처


배우 한고은이 시댁에 찾아온 경사를 전했다.

9일 유튜브 채널 ‘고은언니 한고은’에는 ‘11년 만에 남편 없이 혼자 시댁 간 한고은이 시어머니 보자마자 눈물 터진 이유’라는 제목의 영상이 올라왔다.

공개된 영상 속에는 한고은이 혼자 시댁을 찾아 시어머니와 시간을 보내는 모습이 담겼다.

이날 한고은은 형님의 임신 소식을 전하며 “어머니가 곧 첫 손주를 보신다”고 밝혔다.

그러면서 “태몽을 남편이 꿨다”고 말해 눈길을 끌었다.

배우 한고은이 시댁에 찾아온 경사를 전했다. 유튜브 채널 ‘고은언니 한고은’ 캡처
배우 한고은이 시댁에 찾아온 경사를 전했다. 유튜브 채널 ‘고은언니 한고은’ 캡처


한고은은 “남편이 꿈에서 기린이 얼굴을 쏙 내밀었는데 너무 크고 멋있어서 ‘기린이 이렇게 예쁠 수 있나’ 감탄했다고 하더라”고 전했다.

이어 “그 이야기를 듣고 아주버님께 전화해보라고 했는데, 처음에는 아니라더라. 그래서 길몽인 줄 알았는데 나중에 알고 보니 태몽이었다”고 전했다.

한고은은 “곧 조카가 태어나는데 새로운 세계가 열릴 것 같아서 기대되고 신기하다”고 했다.

이날 영상에서는 시어머니와의 다정한 일상도 공개됐다.

한고은은 꽃 선물을 준비해 시어머니와 함께 꽃꽂이를 하며 시간을 보냈고, 자연스럽게 안부를 주고받는 모습으로 훈훈함을 자아냈다. 시어머니는 “우리 집 큰딸 같다”며 애정을 드러냈다.

한편 한고은은 2015년 4세 연하 신영수씨와 결혼했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
한고은이 시댁에서 전한 소식은?
인기기사
진군하는 ‘아미’
할리우드 스타들의 화려한 시사회 레드카펫
‘내한’ 앤 해서웨이, 파격 뒤태
‘아미’로 북적이는 고양종합운동장
‘이번 정류장은 BTS 정국’
‘아미’로 북적이는 고양종합운동장
‘아미 행진’
진군하는 ‘아미’
진군하는 ‘아미’
진군하는 ‘아미’
‘아미’로 북적이는 고양종합운동장
‘아미’로 북적이는 고양종합운동장
진군하는 ‘아미’
20년 만에 후속작 찍은 메릴 스트리프·앤 해서웨이
런웨이 걷듯 무대 오르는 메릴 스트리프
활짝 웃으며 무대 오르는 앤 해서웨이
개그맨 이진호, 급성 뇌출혈로 쓰러져 중환자실 입원

개그맨 이진호, 급성 뇌출혈로 쓰러져 중환자실 입원
악뮤 이찬혁, 생방송 중 침착맨 폭행 논란?…‘충격 영상’

악뮤 이찬혁, 생방송 중 침착맨 폭행 논란?…‘충격 영상’
“제일 미안하고 고마워”…KCM, 수십억 빚에 숨겼던 중학생 딸 ‘첫공개’

“제일 미안하고 고마워”…KCM, 수십억 빚에 숨겼던 중학생 딸 ‘첫공개’
비행기 사고로 숨진 남편·시부…시모 “아들 돈도 내 것” 며느리 ‘충격’

비행기 사고로 숨진 남편·시부…시모 “아들 돈도 내 것” 며느리 ‘충격’
“어린 여자 만나려고 젊은 척”…‘영포티’ 향한 2030男 시선 ‘싸늘’

“어린 여자 만나려고 젊은 척”…‘영포티’ 향한 2030男 시선 ‘싸늘’
“딸이야?” 임신 7개월에 불법 낙태시킨 남편…아내는 끝내 숨졌다

“딸이야?” 임신 7개월에 불법 낙태시킨 남편…아내는 끝내 숨졌다
마이크 켜진 줄 모르고 ‘불만 표출’한 아이돌…데뷔 3개월 만에 결국

마이크 켜진 줄 모르고 ‘불만 표출’한 아이돌…데뷔 3개월 만에 결국
“나도 눈 있다?” 만취女 도와줬다가 변태 취급 당한 男…아파트 경고문 ‘논란’

“나도 눈 있다?” 만취女 도와줬다가 변태 취급 당한 男…아파트 경고문 ‘논란’
부산서 40대女, 남편 흉기 살해 뒤 투신 사망…“최근 혼인신고”

부산서 40대女, 남편 흉기 살해 뒤 투신 사망…“최근 혼인신고”
인기 클릭
Weekly Best

  1. “울랄라” 이다도시 뜻밖의 놀라운 근황…전지현과 ‘이곳’서 포착

    “울랄라” 이다도시 뜻밖의 놀라운 근황…전지현과 ‘이곳’서 포착

  2. “불륜 중독된 아내, 모텔 운영하며 손님들과 성관계” 충격 사연

    “불륜 중독된 아내, 모텔 운영하며 손님들과 성관계” 충격 사연

  3. ‘86세’ 전원주, 휠체어 앉아 수척했는데… 수술 후 다시 걷는 근황 전했다

    ‘86세’ 전원주, 휠체어 앉아 수척했는데… 수술 후 다시 걷는 근황 전했다

  4. “서로 바빴다” 아이유, 이상순과 재회…이효리 불화설 재소환

    “서로 바빴다” 아이유, 이상순과 재회…이효리 불화설 재소환

  5. “1250배 뛰어”…선우용여, 800만원에 산 청담동 땅 ‘100억’ 됐다

    “1250배 뛰어”…선우용여, 800만원에 산 청담동 땅 ‘100억’ 됐다
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
할리우드 스타들의 화려한 시사회 레드카펫

할리우드 스타들의 화려한 시사회 레드카펫

할리우드 스타들이 7일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 할리우드의 TCL 차이니즈 극장에서 열린 HBO ‘유포리아(Euphor
화려한 레드카펫 스타들

화려한 레드카펫 스타들

할리우드 스타들이 30일(현지시간) 미국 뉴욕에 위치한 더 뉴욕 히스토리컬에서 열린 Apple TV의 ‘프렌즈 ＆ 네이버스’(Your