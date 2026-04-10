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“교통사고로 자기 객관화”…골절·뇌출혈 딛고 ‘모델 데뷔’한 배우

입력 :2026-04-10 10:45:40
수정 :2026-04-10 10:45:40
사진=KBS ‘옥탑방의 문제아들’ 캡처
사진=KBS ‘옥탑방의 문제아들’ 캡처


배우 안재현이 모델로 데뷔하게 된 계기를 밝혔다.

지난 9일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘옥탑방의 문제아들’에 출연한 안재현은 모델에서 배우가 되기까지 노력의 시간을 털어놨다.

이날 방송에서 MC 김종국은 “재현이가 힘든 사건을 겪고 모델을 하기로 결심했다”고 말을 꺼냈다. 이에 안재현은 “20대 초반에 교통사고가 났었다”며 “거의 6개월 가까이 누워 있었다”고 심각했던 상황을 설명했다.

그는 “눈을 떠보니 치골과 갈비뼈가 골절돼 있었고, 뇌출혈까지 있었다”고 밝혀 현장을 충격에 빠뜨렸다. 그렇게 누워서 지낸 6개월은 그에게 회복기를 넘어 인생을 다시 설계하는 계기가 됐다.

그는 “그 시간이 자기 객관화의 시간이었다”며 우연히 들른 서점에서 본 잡지 한 권이 그의 운명을 바꿨다고 전했다. 이어 “서점에 갔는데 잡지가 맨 앞에 놓여 있더라”며 “얼굴이 보이는 직업이면 돈을 많이 벌 수 있겠다고 생각했다. 키도 크니까 모델에 도전하면 괜찮을 것 같았다”고 밝혔다.

사진=KBS ‘옥탑방의 문제아들’ 캡처
사진=KBS ‘옥탑방의 문제아들’ 캡처


사진=KBS ‘옥탑방의 문제아들’ 캡처
사진=KBS ‘옥탑방의 문제아들’ 캡처


퇴원 직후 안재현은 모델 아카데미에 등록해 3개월 과정을 수료했다. 하지만 기대와 달리 소속 모델 전환 심사에서 탈락하는 고배를 마셨다. 그러나 그는 포기하지 않았다. “모델 선배의 조언을 듣고 개인 프로필을 만들어 돌렸다”는 안재현은 얼마 지나지 않아 결실을 맺을 수 있었다. 그는 “아이러니하게도 그 다음 해 아시아모델협회 주간 대회에서 1등을 했다. 조언해 준 선배가 너무 고마웠다”며 극적인 데뷔 성공기를 전했다.

그는 신인 시절 겪었던 일화도 공개했다. “광고가 들어와서 찍었는데 같이 한 모델이 이수혁씨였다. 이수혁씨는 가운데 크게 있고 제 얼굴은 반만 나와 있었다”고 전해 출연진들에게 웃음을 안겼다. 그러면서도 “그래도 행복했다. 어쨌든 그게 필모가 쌓이지 않나. 이제는 좋았던 시절만 남게 된 것 같다. 어느덧 그게 17년 정도 되니까”라고 긍정적인 태도를 보였다.

한편 2009년 모델로 데뷔한 안재현은 2013년 SBS 드라마 ‘별에서 온 그대’에서 천송이의 동생 천윤재 역으로 주목을 받으며 본격적인 배우의 길로 들어섰다.

이후 드라마 ‘너희들은 포위됐다’, ‘블러드’, ‘뷰티 인사이드’, ‘하자있는 인간들’, ‘진짜가 나타났다!’ 등 다양한 작품에 출연했다.

강경민 기자
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안재현이 모델로 데뷔하게 된 계기는?
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